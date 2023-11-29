У Міноборони РФ заявили про захоплення Хромового: у DeepState не підтверджують (карти)

За даними аналітиків, після того, як окупаційним силам вдалося витіснити ЗСУ від Берхівського водосховища, становище українських військ на цьому напрямку погіршилося, проте ЗС РФ все одно не вдалося повністю захопити селище.

Related video

Військові аналітики групи DeepState спростовують заяву Міноборони Росії про нібито повне захоплення селища Хромове Бахмутського району Донецької області. Про це йдеться в повідомленні аналітиків, опублікованому в Telegram-каналі групи.

При цьому, за даними DeepState, окупаційні сили РФ контролюють частину населеного пункту під Бахмутом. Аналітики повідомляють, що 29 листопада ЗС РФ зробили нову спробу штурму і дійшли до траси, проте були відкинуті внаслідок артилерійського обстрілу з боку ЗСУ.

Аналітики зазначають, що ще у вересні ЗС РФ посилили наступ у районі Берхівки, витіснивши українські війська від Берхівського водосховища і самого Хромового, що вплинуло на становище ЗСУ на зазначеному напрямку.

Що заявили в Міноборони РФ

29 листопада Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало зведення, в якому йшлося про те, що підрозділ "Південного" угруповання військ за підтримки авіації та артилерії "покращив становище на передньому краю" і захопив селище Хромове.

Важливо

ЗСУ показали роботу дронів Vampire під Бахмутом: чому їх так бояться росіяни (відео)

Позиція Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ не коментували заяви оборонного відомства РФ. Згідно з ранковим зведенням від 29 листопада, на Бахмутському напрямку ЗС РФ вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області.

"Тут українські захисники відбили 16 атак. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — ідеться в повідомленні командування.

Нагадаємо, 24 листопада у ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку тривають активні бої та ЗС РФ перекинули туди колосальну кількість особового складу, щоб спробувати досягти успіхів.

24 листопада повідомлялося, що захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць. За словами журналістів, українські захисники на одному з напрямків Донбасу зазнали ударів кількох російських дронів, до того ж один із таких безпілотників врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.