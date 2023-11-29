Отруєння дружини Буданова: імовірно, атака була спрямована на співробітників ГУР, — майор ЗСУ (відео)

За словами колишнього військовослужбовця Олексія Гетьмана, також є версія, що робили замах безпосередньо на дружину начальника ГУР Маріанну Буданову. За подібне з боку України має бути відповідна відповідь.

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Судячи з усього, представники РФ вирішили організувати атаку на співробітників ГУР. Так прокоментував отруєння дружини Буданова майор запасу НГУ Олексій Гетьман. Про це повідомляє "Еспресо".

Свій висновок відставний військовий зробив на основі даних про те, що, крім дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни, постраждали також і співробітники розвідки.

"Це могли зробити росіяни. Не факт, що це був навмисний замах саме на дружину Буданова", — пояснив Гетьман.

За його словами, судячи з усього, це була атака на співробітників ГУР. Імовірно, дружина Буданова постраждала випадково, а головною мішенню були співробітники ГУР і, можливо, сам Буданов.

За словами Гетьмана, є й версія про те, що робили замах безпосередньо на дружину начальника ГУР.

Він назвав це неприпустимим за правилами розвідки та спецслужб.

Олексій Гетьман — про отруєння дружини Буданова

"Є неписані правила, "кодекс честі", як-то кажуть, якого намагаються дотримуватися такі служби. Можна "полювати" на якогось державного діяча, працівника спецслужб. Це можна зрозуміти, тим паче під час війни", — зазначив Гетьман, додавши, що атакувати сім'ю, робити замах на дружин, чоловіків, дітей, батьків — неприпустимо.

За подібні дії має бути відповідна реакція з боку України.

"Але не отруїти дружину Путіна, наприклад, а вбити Путіна. Маємо право це робити, це законна ціль під час війни", — уточнив Гетьман.

Нагадаємо, що ексголова ГУР розповів, як можна було б запобігти замаху на дружину Буданова.

Також повідомлялося, що в ГУР розповіли про можливу спецоперацію проти співробітників розвідки.