Отравление жены Буданова: вероятно, атака была направлена на сотрудников ГУР, — майор ВСУ (видео)

По словам бывшего военнослужащего Алексея Гетьмана, также есть версия, что покушались непосредственно на жену начальника ГУР Марианну Буданову. За подобное со стороны Украины должен быть соответствующий ответ.

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Судя по всему, представители РФ решили организовать атаку на сотрудников ГУР. Так прокомментировал отравление жены Буданова майор запаса НГУ Алексей Гетьман. Об этом сообщает "Эспрессо".

Свой вывод отставной военный сделал на основе данных о том, что, помимо жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны, пострадали также и сотрудники разведки.

"Это могли сделать россияне. Не факт, что это было умышленное покушение именно на жену Буданова", — объяснил Гетьман.

По его словам, судя по всему, это была атака на сотрудников ГУР. Предположительно, жена Буданова пострадала случайно, а главной целью были сотрудники ГУР и, возможно, сам Буданов.

По словам Гетьмана, есть и версия о том, что покушались непосредственно на жену начальника ГУР.

Он назвал это недопустимым по правилам разведки и спецслужб.

Алексей Гетьман — об отравлении жены Буданова

"Есть неписаные правила, "кодекс чести", как говорится, какого стараются придерживаться такие службы. Можно "охотиться" на какого-нибудь государственного деятеля, работника спецслужб. Это можно понять, тем более во время войны", — отметил Гетьман, добавив, что атаковать семью, покушаться на жен, мужчин, детей, родителей — недопустимо.

За подобные действия должен быть соответствующий ответ со стороны Украины.

"Но не отравить жену Путина, например, а убить Путина. Имеем право это делать, это законная цель во время войны", — уточнил Гетьман.

Напомним, что экс-глава ГУР рассказал, как можно было бы предотвратить покушение на жену Буданова.

Также сообщалось, что в ГУР рассказали о возможной спецоперации против сотрудников разведки.