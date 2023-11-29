Путін мстить Буданову: спецслужби РФ активізувалися в Україні, кому загрожує небезпека

Президент і прем'єр-міністр України, глави спецслужб і розвідок, за словами військових експертів, стали недоступною ціллю для агентів ФСБ і ГРУ. Але чиновники рангом нижче вразливі і в зоні особливого ризику — наприклад, командири на фронті. Фокус з'ясував, наскільки сильно активізувалися агенти РФ під час війни.

Related video

Отруєння важкими металами Маріанни Буданової, дружини начальника Головного управління розвідки, пожвавило дискусії про загрози вищому військово-політичному керівництву України від російських агентів. Схоже, у Кремлі вирішили підібратися ближче до топ-чиновників, зазначають оглядачі газети The New York Times.

Отруйні речовини не раз використовували офіцери ГРУ Генштабу РФ через їхню ефективність і непомітність. Найчастіше вони позбавлені смаку і не мають запаху, а наслідки їхніх атак спричиняють симптоми природних хвороб: нудоту, підвищення температури, помутніння свідомості та інші.

Згадаймо найбільш відомі приклади. У 2004 році третього президента України Віктора Ющенка отруїли діоксином. У 2018-му спецслужби РФ застосували речовину "Новачок" проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в місті Солсбері. А 2020 року лідеру російської опозиції Олексію Навальному "Новачок" нанесли на спідню білизну.

Примітно, що за день до звістки про отруєння Маріанни Буданової секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попереджав про активізацію шпигунів РФ. Він вважає, що Москва не в змозі перемогти Київ військовим шляхом і тому вдається до послуг агентурної мережі.

Кирило Буданов не постраждав, хоча росіяни намагаються усунути його з 2014 року. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов говорив, що його начальник пережив 10 спроб замахів. Одна з них — це ракетний удар по офісу ГУР після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Опитані Фокусом військові експерти і колишні представники українських спецслужб вважають, що ситуацію в країні можуть розхитувати агенти, впроваджені у військові структури і кабінети влади за правління президента-втікача Віктора Януковича.

Прикладів їхніх шкідливих дій в Україні вистачає. У центрі Києва 27 червня 2017 року ліквідували командира спецрезерву ГУР Міноборони, полковника Максима Шаповала. Пов'язані з Москвою терористи підірвали його автомобіль радіокерованою магнітною міною. Того ж дня в Костянтинівському районі Донецької області підірвали авто зі співробітниками СБУ, загинув полковник Юрій Возний, троє його колег дістали поранення.

Ще один приклад — затримання Станіслава Єжова, чиновника секретаріату Кабміну та особистого перекладача експрем'єра Володимира Гройсмана в грудні 2017 року. За завданням російських кураторів він передавав дані про діяльність урядових структур.

"Інші випадки залишаються непублічними, але повірте, їх достатньо. Агенти впливу Росії сидять і в судовій системі. Серйозно варто перевірити і деяких начальників департаментів Міноборони України", — пояснює Фокусу експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

Як агенти РФ діють в умовах війни?

За оцінками генерал-лейтенанта, ексглави Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, можливості ФСБ і ГРУ Генштабу ЗС Росії щодо здійснення замахів на топ-керівників України вкрай обмежені.

"Могли активізуватися агенти, яких завербували за часів проросійських політиків. На початку повномасштабного вторгнення вони призупинили зв'язок із кураторами, бо були налякані серйозними тюремними термінами. Тимчасове зупинення діяльності агентів не означає, що Москва відмовиться від їхньої ролі", — зауважує він.

Кондратюк підкреслює, що випадок з отруєнням дружини глави ГУР був спрямований на створення хаосу. Насамперед це має вигляд особистої помсти Кирилу Буданову від президента Росії Володимира Путіна за операції в Криму, удари безпілотниками по Москві та Кремлю, бомбардування військових аеродромів і складів із технікою.

"Буданову вдалося перенести війну з території України в Росію. У цьому сенсі варто згадати і рейди добровольчих корпусів у прикордонних областях з Україною", — коментує фахівець

Керівництво ЗСУ та медійні персони. Хто ще під прицілом?

Спецслужби РФ готові використовувати будь-яку вразливість українських чиновників, щоб атакувати їх. Під прицілом представники всіх українських спецслужб, які працюють на території Росії і тимчасово окупованих українських територіях. Небезпека загрожує також командувачам сухопутних, морських і повітряних сил, а також голові Генштабу ЗСУ.

Перед атаками на топчиновників і медійних персон спецслужби РФ створюють їхній список і починають стежити за ними. Вивчається система безпеки та їхньої охорони. Щодо вищого керівництва України ці заходи значно посилені, їх дістати неможливо. Тому обираються цілі, до яких вони можуть дотягнутися, попереджає Валерій Кондратюк.

У випадку з отруєнням Маріанни Буданової та працівників ГУР Міноборони проросійські агенти, на його думку, дізналися місце, де їм готували їжу.

Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ писали, що дружину глави ГУР Міноборони могли отруїти миш'яком і ртуттю. Імовірно, отруйні речовини потрапили через їжу.

Фокус раніше писав про спроби отруєння українських політиків російськими спецслужбами. На початку минулого року росЗМІ повідомляв про "отруєння" учасника делегації російсько-українських переговорів, нинішнього міністра оборони України Рустема Умєрова.