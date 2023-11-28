Отруєння українських політиків за останні роки: чи причетна Росія

На українських політичних діячів неодноразово здійснювали замахи на життя. Фокус розповідає про спроби отруєння голови Міноборони Рустема Умєрова, третього президента Віктора Ющенка, колишнього посла США Джона Гербста та колишнього міністра МВС Василя Цушко.

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У вівторок 28 листопада у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) підтвердили замах на дружину Кирила Буданова — її отруїли. Крім Маріанни постраждали й інші співробітники розвідки, які відповідали за операції, пов'язані з РФ. Проте це не єдиний подібний випадок в Україні не лише від початку повномасштабного вторгнення, але й задовго до війни. Фокус розповідає про чотири випадки отруєння політичних діячів.

Отруєння голови Міноборони України Рустема Умєрова

У березі 2022 року росЗМІ з посиланням на три джерела повідомили, що Рустема Умєрова, тодішнього учасника делегації російсько-українських переговорів, могли отруїти. Сам Умєров тоді заявив, що з ним усе гаразд і порадив не читати неперевірені джерела.

Тоді ж стало відомо про отруєння російського мільярдера Романа Абрамовича, який також брав участь у переговорах. Джерела з оточення бізнесмена розповіли, що симптоми отруєння хімічною зброєю почали проявлятися в Києві. Після поїздки до Києва Абрамович та Умєров поїхали до Стамбула, де почали погано почуватися, в російського бізнесмена боліла голова, були проблеми із зором, облазила шкіра, тоді як в Умєрова були не такі сильні симптоми.

Отруєння третього президента України Віктора Ющенка

Напередодні президентських виборів у 2004 році Віктора Ющенка отруїли. Він в інтерв'ю BBC розповів, що це була третя спроба замаху.

"Це була третя спроба замаху, коли до виборів лишався майже місяць. На зустрічі з керівництвом служби безпеки України, яке співпрацювало тоді з російською командою, мені підсипали отруту. Ми вечеряли десь о 22:30, це було після великого мітингу", — сказав він.

За інформацією слідства, отруту додали до рису. Через годину Янукович відчув сильний головний біль, на його губах був металевий присмак, потім його знудило. У наступні дні почалися набряки тіла, голова стала більшою за розмірами, почалися запальні та гнійні процеси всередині тіла. Попри те, що у 2008 році російська прокуратура заявила, що виявлений в організмі Ющенка діоксин не виробляється в Росії, він переконаний, що саме РФ причасна до інциденту.

Отруєння колишнього посла США в Україні Джона Гербста

У травні 2023 року Атлантична рада з посиланням на росЗМІ повідомили про ймовірне отруєння Джона Гербста. За інформацією російських журналістів, Гербст був одним зі щонайменше чотирьох людей, яких за останні два роки могли отруїти особи, пов'язані з російськими спецслужбами.

Атлантична рада заявила, що у квітні 2021 року він захворів та відчув симптоми, що могли свідчити про отруєння, у нього спостерігався підвищений рівень токсинів у крові. Медики лікували Гербста, проте не змогли остаточно зробити висновки щодо отруєння. Федеральні правоохоронні органи взяли зразок крові у Гербста, проте результаті лабораторних досліджень не показали токсичних сполук.

Отруєння колишнього міністра МВС Василя Цушка

Видання "Голос Америки" з посиланням на тодішнього міністра МВС Василя Цушка у 2007 році повідомило про його отруєння.

"До мене застосували теофілін, який в дозах більше 20 одиниць стає отрутою. Одна лабораторія показує в моїй крові близько 500 одиниць, а друга понад 600 одиниць. Це свідчить про те, що мене отруїли з розрахунком, що я не виживу", — сказав Цушко.

За його словами, він чудом вижив, німецькі лікарі заявили, що це унікальний випадок — один із чотирьох відомих. Цушко вважає, що причиною отруєння могли бути його дії з недопущення перевороту в Генпрокуратурі та антикорупційні дії в МВС, тоді як замовники замаху можуть бути люди з Секретаріату президента.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо про отруєння дружини голови ГУР МОУ Кирила Буданова. У Маріанни діагностували ураження важкими металами. У ГУР заявили, що ці метали не використовуються у побуті та військовій справі, тому це може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

Генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк заявив, що дружину Буданова отруїли ртуттю та миш'яком. Крім неї, отруїли ще кількох співробітників ГУР, які відповідали за операції щодо РФ.