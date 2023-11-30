Флот Іспанії вперше отримав підводний човен вітчизняного виробництва Isaac Peral (фото)

У компанії Navantia з гордістю заявили, що створення вітчизняної субмарини значно перевершує всі попередні технологічні проєкти в історії Іспанії.

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Військовий флот Іспанії вперше у своїй історії прийняв на озброєнні підводний човен повністю спроєктований і виготовлений на вітчизняних потужностях. Інноваційний підводний човен S-81 Isaac Peral є дітищем групи експертів Navantia і став першим підводним човном класу Agosta, представленим майже за 38 років. Урочистий захід 30 листопада транслювала пресслужба компанії Navantia.

Західні експерти зазначили, що створення вітчизняної субмарини вводить Іспанію в ексклюзивне коло країн, що володіють навичками та ресурсами для самостійного розроблення власних підводних човнів.

Під час церемонії президент компанії Navantia Рікардо Домінгес з гордістю порівняв цей проєкт зі створенням космічного корабля, оскільки він значно перевершує всі попередні технологічні проєкти в історії Іспанії.

Важливою подією стало те, що 18 жовтня цього року підводний човен S-81 Isaac Peral успішно пройшов останню контрольну точку безпеки, досягнувши максимальної експлуатаційної глибини.

Коротко про субмарину Isaac Peral

Човен виявився "довгобудом" — його заклали ще 2005 року і, за планами розробників, мав бути переданий флоту 2011 року. Однак будівництво затягнули ще на 10 років через масштабний процес реконструкції, розпочатий у 2010 році. Річ у тім, що спочатку субмарина мала бути атомною, а в підсумку стала дизель-електричною.

Isaac Peral має довжину 80,8 метра, ширину — 11,68 метра. Водотоннажність підводного корабля становить 3 000 тонн, швидкість до 19 вузлів. Підводний човен озброєний шістьма торпедними апаратами калібру 533 мм для торпед і протикорабельних крилатих ракет.

Субмарина створена для непоміченого проходження віддалених районів на високій швидкості і для цього має особливість силової установки. Вона оснащена повітронезалежним двигуном компанії UTC Power, в якому використовується реактор потужністю 300 кВт, що працює на біоетанолі. Крім того, електричні двигуни не тільки роблять субмарину на 20 % легшою порівняно з тими, що використовуються на підводних човнах класу Scorpene, а й дають змогу використовувати енергію трьох дизельних двигунів на борту, кожен з яких видає 1200 кВт.

Нагадаємо, що 11 жовтня корабель Військово-морських сил Іспанії Rayo перехопив підводний човен класу "Кіло II" і буксир "Сергей Балк", що належать Російській Федерації. Корабель виявив об'єкти росіян поблизу виключної економічної зони Іспанії та почав слідувати за ними на південь від Балеарських островів.