Дали зателефонувати рідним: в РФ комісія відвідала українських військовополонених, — Лубінець

Комісія запевнила, що всі військовополонені отримують медичну допомогу. Також українцям дали можливість записати відео для їхніх родин.

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В Росії комісія з прав людини відвідала 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні. Про це в своєму телеграм-каналі 30 листопада повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це вдалося зробити через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та РФ. Ми відвідали таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території нашої держави", — зазначив омбудсман.

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Він зазначив, що представники Офісу поспілкувалися з військовополоненими росіянами і переконалися, що Україна дотримується Женевських конвенцій. Дмитро Лубінець зазначив, що вони нагодовані, можуть працювати, забезпечені засобами гігієни та мають можливість виходити на прогулянки. Кожному з них передали гуманітарні пакунки із речами та продуктами.

"Росіяни, своєю чергою, поспілкувалися із нашими захисниками. З їх слів, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам", — повідомив Лубінець.

Нагадаємо, що в Росії на 12 років ув'язнили українського військового. Він нібито готував теракт до 9 травня 2022 року. У суді військовий попросив визнати його військовополоненим та сказав, що має намір оскаржити вирок.

Раніше повідомлялося, що у Росії судять 25-річну Ірину Навальну. Її звинувачують у підготовці теракту під час так званого референдуму у Маріуполі. У суді дівчина не визнала свою вину. Справу розглядають у Ростові-на-Дону.