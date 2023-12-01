Україна втрачає культурну спадщину в масштабах, небачених із Другої світової війни, — ЗМІ

За словами експертів, росіяни атакують церкви та бібліотеки. Крім того, бойові дії знищують середньовічні цвинтарі та залишки поселень бронзового століття.

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Війна, розпочата Росією, знищила культурну спадщину України в масштабах, небачених з часів Другої світової війни. Про це пише видання Newsweek.

Як ідеться в дослідженні міжнародної групи, опублікованому в журналі Antiquity, щоб зрозуміти, як знищується культурна спадщина, необхідна оцінка з місця.

Професор антропології Університету Нотр-Дама Ян Куйт розповів журналістам, що існує гостра потреба систематично відвідувати місця з пошкодженими культурними об'єктами. Група відвідала звільнені райони навколо Києва та Чернігова, щоб оцінити шкоду, завдану культурним об'єктам.

У матеріалі йдеться про те, що вчені з'ясували, що завдані збитки набагато серйозніші, ніж передбачалося раніше.

"Наше дослідження показує, що на звільнених територіях, таких як Чернігівщина, росіяни атакували культурні об'єкти, зокрема бібліотеки та церкви. Багато з цих споруд або зруйновані, або зазнали серйозної шкоди", — сказав Куйт.

За словами професора, у рамках дослідження часто відбуваються розкопки. Військові дії також знищують те, що перебуває під землею — середньовічні цвинтарі та залишки поселень бронзового століття.

Ба більше, як зазначили дослідники, їхня робота обмежується лише звільненими від росіян територіями. Вони не можуть працювати в зоні бойових дій. Там рівень збитків, імовірно, значно вищий.

Нагадаємо, що 14 листопада в ЦНС повідомили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни знищили практично всі українські книги. За даними підпілля, противник продовжує залишати Луганську та Донецьку області без української культури. Забороняється вся література, яка була випущена в період з 1994 по 2021 рік.