Ключовий засіб: РФ намагається наздогнати Україну у сфері морських дронів, — розвідка Британії

За словами аналітиків, подібні безпілотники використовували ще за часів Другої світової війни, проте українські військові завдяки ним змінюють хід війни. Противник намагається не відставати.

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Російська оборонна промисловість має намір налагодити виробництво морських дронів-камікадзе, щоб обігнати в цій сфері Україну. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 1 грудня.

За даними аналітиків, напередодні глава російської компанії "Кінгісеппський машинобудівний завод" (КМЗ) Михайло Даниленко заявив про те, що безпілотники російського виробництва будуть випробувані під час війни в Україні. Після цього, найімовірніше, противник хоче запустити їх серійне виробництво.

"КМЗ уже виробляв низку безпілотних надводних апаратів, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості ударних безпілотників. Даниленко сказав, що човен може нести боєприпаси вагою до 600 кг", — ідеться в повідомленні.

Окремо аналітики додали, що зусилля росіян пов'язані з ефективною роботою українських захисників. Противник прагне скоротити розрив у можливостях з Україною.

До слова, подібний вид озброєння використовувався військово-морськими силами ще з часів Другої світової війни, однак зараз вони кардинально відрізняються від того, що було.

"Сучасні типи, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських військ стали ключовим засобом у морській сфері після повномасштабного вторгнення Росії", — підсумували в британській розвідці.

Росія намагається наздогнати Україну у виробництві морських дронів-камікадзе Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що в Україні почали серійно випускати морські дрони з "сюрпризами". Розробка нових моделей включає особливі функції для дослідження Чорного моря і відповіді на військову загрозу з боку Росії.

12 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українські морські дрони вразили 7 російських кораблів у Чорному морі. Цей вид озброєння змінив перебіг подій у Чорному морі, і російські кораблі були змушені повністю покинути західну та центральну частини моря.