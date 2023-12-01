"Є висоти та залізниця": у 3 ОШБ пояснили постійні штурми РФ Кліщіївки та Андріївки (відео)

Траси в районі Бахмута допомагають українським військам, як зазначив пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, але загарбники навіть близько не підійшли до них.

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В районі Андріївки та Кліщіївки є височина та наявність залізниці, що спонукає російських окупантів до регулярних штурмів. Подробиці повідомив пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі "Радіо Свобода".

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Він зазначив, що самих населених пунктів вже "не існує", оскільки вони повністю зруйновані. З його слів, будівель фактично немає, залишилися тільки підвали, але не скрізь.

"Там навіть не існує першого поверху, грубо кажучи", – пояснив військовий.

Олександр Бородін розповів, що у локації, де розташовані Андріївка і Кліщіївка, є важливою для російських окупантів з певних причин. З його слів, висоти дуже важливий елемент для оборонних дій. Наявність залізниці також є необхідним фактором для загарбників, адже дозволяє покращити їхні логістичні спроможності.

Він наголосив на тому, що траси в районі Бахмута допомагають українським військам. Загарбники до них не добралися навіть близько. З його слів, інколи умовні поле і три посадки важливіші, ніж населений пункт.

"З медійної точки зору більш важливі назви", – додав Бородін.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як йдеться у ранковому звіті станом на 1 грудня, російські війська вели штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Українські підрозділи відбили 24 атаки. Сили оборони України й надалі здійснюють штурмові дії південніше Бахмута. Бійці завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на вже досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 14 листопада у 3 ОШБр пояснили дії окупантів в районі Бахмута. Російські окупанти не полишають спроб повернути контроль над залізною дорогою поблизу Кліщіївки, оскільки успішні результати дадуть їм можливість покращити свої позиції.