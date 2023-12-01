Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ ліквідували окупанта, який засвітився у кліпі українського гурту "Гриби" (відео)

війна рф проти україни, гурт гриби, тает лед, втрати зс рф

Окупант Денис Степанов став відомим через свою нещасну історію кохання, яку переглянули 268 мільйонів осіб.

Related video

На одній з ділянок фронту українські захисники ліквідували окупанта з Ухти — зірку музичного кліпу гурту "Гриби". Про це повідомили в соцмережах.

"Рудий хлопчина з кліпу групи "Гриби" — Денис Степанов з Ухти. Нещодавно стало відомо про його загибель на "СВО". Денис Володимирович служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького підрозділу", — йдеться в повідомленні.

Fullscreen

Відео в ютуб подивилися 268 млн разів. Автори кліпу вставили фрагмент інтерв'ю з окупантом на початку історії кохання для забави, а взято воно було з передачі про підлітків 90-х, яку знімали в Сєвєродвінську в 1994 році.

Fullscreen

Подробиці загибелі Степанова не повідомляються.

Гурт "Гриби" — український музичний колектив, заснований у Києві у 2016 році, припинив існування наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, що генерал-майор ЗС РФ Володимир Завадський — заступник командира 14-го армійського корпусу Росії загинув в Україні далеко від лінії фронту.

Нагадаємо, що Херсонській області ударом HIMARS ліквідували чотирьох поліцейських, які приїхали з РФ. Росіяни прибули для роботи на окупованій території.