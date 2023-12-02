Хочуть приховати відсутність прогресу: у РФ брешуть про "активну оборону" окупантів біля Авдіївки, — ISW

За словами аналітиків, у Міноборони РФ не впевнені у здатності своїх військ трансформувати досягнення тактичного рівня в оперативно значущі успіхи.

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Керівництво Росії бреше про те, що окупанти перебувають в "активній обороні" біля Авдіївки. Так, у Міноборони РФ хочуть приховати відсутність прогресу в наступі. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 1 грудня йдеться, що росіяни не можуть трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що наступальні дії в Україні — це частина "активної оборони". Він намагається зменшити очікування щодо здатності росіян досягти важливих успіхів.

За словами аналітиків, 1 грудня Шойгу сказав, що росіяни захоплюють "більш вигідні" позиції. Він зазначив бригади, які, як припускають, діють у східних районах України.

"Російські офіційні особи навмисно вводять в оману, називаючи ці наступальні дії частиною "активної оборони"", — зазначили аналітики.

Експерти зазначили, що командуванню ЗС РФ слід було б переслідувати певну оперативну мету, якби вони відкрито заявили, що намагаються захопити Авдіївку. Однак, судячи з усього, в Міноборони РФ не впевнені в здатності своїх військ трансформувати досягнення тактичного рівня в оперативно значущі успіхи.

Нагадаємо, що майор МВС Максим Морозов розповів, що росіяни почали третю хвилю наступу на Авдіївку. Ворогу вдалося захопити терикон поблизу міста, збільшити сіру зону між селами Красногорівка та Степове. Він зазначив, якщо Силам оборони доведеться відступити з промзони, то це буде дуже критично.