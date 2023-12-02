"Рускіє, вам посилочка!": в СБУ похизувались купою "подарунків" з фронту для РФ (відео)

Українські спецпризначенці перетворили на брухт щонайменше вісім одиниць техніки ЗС РФ. Серед них був і цінний "музейний експонат".

Related video

Російське військо втратило з десяток одиниць техніки, яка використовувалась на території України. Відповідним відео з добіркою влучних ударів поділилась 2 грудня пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

"Рускіє, вам посилочка!", — підписали кадри у відомстві.

"Гарячі подарунки" для російських окупантів підготували спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ. Окрім танків, артилерії та військових вантажівок на одній з позицій ЗС РФ вдалося ліквідувати цікавий "музейний експонат". Йдеться про кулемет "Максима", розроблений ще у XIX столітті.

"Так в одному бою цієї війни зіткнулися технології, народжені з різницею в часі понад 100 років", — підкреслили у СБУ.

Кулемет "Максима": що це за зброя

Кулемет "Максима" розробив Хайрем Стівенс Максим ще у 1883 році. Він став одним з перших зразків автоматичної зброї у світі.

Знищений спецпризначенцями СБУ кулемет "Максима" Фото: Скрін відео

Цей кулемет здатний точно влучити у ціль з відстані до двох кілометрів, його швидкострільність становить 600 пострілів у хвилину. Проте під час роботи ствол нагрівається, тож його потрібно охолоджувати за допомогою води.

Нагадаємо, в СБУ розкрили деталі операції своїх спецпризначенців під Бахмутом. Бійці допомагали утримувати "дорогу життя", щоб виграти час та не дати ЗС РФ зайти вглиб країни.

1 грудня прикордонники показали, як привітали російських окупантів з першим днем зими.