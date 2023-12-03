Новий етап війни: на Банковій розповіли про очікування від світу і що чекає на Росію

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, Заходу треба відмовитися від небезпечних ілюзій і не сподіватися на договороздатність Москви. Ставку краще зробити на подальше постачання Україні зброї.

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Україна та її західні партнери переживають новий етап великої війни з Росією, тому дуже важливо полишити надмірну пасивність і визначити кінцеві цілі протистояння, написав у соцмережі Х (раніше — Twitter) радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

Радник вважає, що не можна сидіти осторонь і сподіватися, що всі проблеми вирішаться самі, РФ повернеться до довоєнного стану і захоче домовлятися.

"Не захоче. Вкотре я закликаю відмовитися від небезпечних ілюзій. Росія буде наполегливо руйнувати світ, правила, закони. Вона активно провокуватиме, шантажуватиме, принижуватиме, вбиватиме, втручатиметься, втручатиметься, тероризуватиме", — зауважив радник глави ОП.

Подоляк пропонує три фундаментальні рішення:

більш глибокі та системно продумані санкції проти Росії, щоб реально зменшити її фінансові можливості;

введення жорстких обмежень на купівлю нафти й газу в Росії. Потрібно відмовитися від "лицемірних посередницьких послуг", щоб Росія припинила продавати ресурси в гігантських обсягах;

знайти правильний баланс у постачанні військової техніки.

Останній пункт передбачає закінчення бюрократії та сумнівів. Ставку варто зробити на авіацію, безпілотники, радіоелектронні системи управління та далекобійні ракети.

"Кількість, швидкість, логістика — це єдиний спосіб. Все інше — шлях у вкрай огидне майбутнє", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив про можливий "переломний момент" у світі, якщо Володимир Путін стане знову президентом Росії. Зеленський зазначив, що світ може не визнати вибори президента РФ.

Раніше Зеленський розповідав про вихід України на новий етап повномасштабної війни після літнього контрнаступу. За його словами, попереду на ЗСУ чекають складні зимові бої.