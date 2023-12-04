Оборонні компанії втрачають доходи попри зростання попиту: звіт CIRPI назвав причини

Світові виробники мали складнощі через дефіцит робочої сили та логістику. Проте аналітики передбачають, що в наступні 2-3 роки показники лише зростатимуть.

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Світові оборонні компанії отримали на 3,5% менше доходу у 2022 році від продажу зброї та військових послуг, ніж у 2021 році. Про це повідомляє звіт SIRPI.

У 2022 році 100 найбільших світових компаній отримали 597 млрд доларів доходу, тоді як у 2021 році ця сума була на 3,5% більшою. При цьому у світі різко зріс попит на зброю. Зменшення доходу було в основному у великих компаній США, а от доходи суттєво зросли в Азії, Океані та на Близькому Сході. Тенденції, які існують зараз, можуть свідчити про те, що в наступні роки доходи лише зростатимуть.

Перша десятка найбільших виробників зброї Фото: SIRPI

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітична напруженість у всьому світі спричинили значне зростання попиту на зброю та військову техніку у 2022 році. Проте країни не змогли наростити дохід з низки причин:

дефіцит робочої сили;

не змогли наростити виробництво зброї;

різке зростання витрат в ланцюжку постачань.

Також значну кількість контрактів підписали вже в кінці 2022 році, тому дохід від них не було враховано у аналізі. Азія, Океанія та Близький Схід навпаки продемонстрували зростання доходів, що свідчить про їхню здатність швидко реагувати на підвищення попиту. Особливо це стосується Південної Кореї та Ізраїля.

"Ми починаємо спостерігати приплив нових замовлень, пов’язаних з війною в Україні, і в результаті деякі великі американські компанії, включно з Lockheed Martin і Raytheon Technologies отримали нові замовлення. Однак через наявні обсяги замовлень у цих компаній і труднощі з нарощуванням виробничих потужностей дохід від цих замовлень, ймовірно, буде відображено в рахунках компанії лише через два-три роки", — сказав Нань Тянь, старший науковий співробітник SIPRI.

"Укроборонпром" увійшов у ТОП-100 найбільших компаній світу Фото: SIRPI

Окрім цього війна в Україні підвищила попит на зброю в Європі. Наприклад, польський концерн PGZ збільшив дохід на 14%, також зростають показники у компаній з Німеччини та Норвегії. Усписку ТОП-100 найбільших світових компаній є "Укроборонпром", який демонструє падіння доходів на 10%.

Нагадаємо, 4 грудня в Міноборони повідомили, що в Україні модернізують ЗРК С-300 та "Бук". Також у відомстві повідомили, що у 2024 році для ЗСУ придбають більшу кількість дронів.