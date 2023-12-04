Висока аварійність, можливий дефіцит: ситуація в енергосистемі складна, — Укренерго

У НЕК заявили, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

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Ситуація в енергетичній системі України залишається складною. Так, спостерігається висока аварійність енергоблоків, а експорт — практично відсутній. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що вранці 4 грудня одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження під час обстрілу. Крім того, протягом доби з різних причин в аварійні ситуації потрапили 5 блоків на теплових електростанціях у різних регіонах. Їх уже ремонтують.

Крім того, як повідомляється, по всій країні хмарна погода, через що сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей.

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових і юридичних споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" поки що не прогнозує впродовж доби дефіцит в енергосистемі", — ідеться в повідомленні.

Однак, як зазначили в НЕК, синоптики вже попереджають про похолодання протягом тижня. Можливе зростання споживання та дефіцит у системі.

"Ліміти споживання не вводилися. Графіки відключень не вводилися і не прогнозуються", — зазначили в "Укренерго".

Також у звіті йдеться, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 22 листопада повідомив, що відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже цієї зими навіть без масованих атак з боку Росії. За його словами, поки що енергетикам вдається компенсувати дефіцит за рахунок європейських партнерів, однак у разі погіршення ситуації необхідно буде повернутися до графіків.

Крім того, у ГУР 1 грудня заявили, що зима в Україні буде важкою. Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив, що ракетні обстріли не зупиняються. Він порадив населенню не розслаблятися, адже в зоні ризику — українська енергетика.