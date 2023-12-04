"Дуже для нас небезпечно": ЗС РФ активізували наступ на сході України, — Жорін

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, противник накопичував резерви на фронті і продовжує це робити. ЗСУ були готові до такого сценарію, тому продовжують оборонятися.

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Російські окупанти почали більш активно наступати на різних напрямках. Зокрема йдеться і про східні регіони, де тривають бої. Про це написав заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 4 грудня.

За його словами, незважаючи на різкі дії з боку противника, українські захисники були готові, тому несподіванкою це не стало. ЗС РФ регулярно збирали додаткові сили і зараз продовжують це робити.

"Наступальні дії РФ ми будемо бачити і на Авдіївському, і на Куп'янському, і на Бахмутському напрямку. І на інших напрямках теж. Але варто усвідомити, що ворог не збирається зупинятися на якихось окремих цілях — містах, вулицях", — ідеться в повідомленні Максима Жоріна.

Максим Жорін розповів про активізацію ЗС РФ на різних напрямках фронту Фото: Скриншот

Він вважає, що ЗС РФ будуть тиснути до того моменту, поки у нього буде така можливість. Головна мета Кремля і російського президента — знищення всієї України. Поки у противника є бойовий потенціал — він продовжить це робити, тому ілюзій будувати не можна.

"Обманювати себе, що проміжних цілей достатньо — дуже для нас небезпечно", — продовжив Максим Жорін.

Нагадаємо, 4 грудня прес-офіцер 26-ї артбригади Олег Калашнiков заявив, що окупанти кидають нові резерви під Бахмут. За його словами, зараз противник веде активні дії на південному та північному флангах міста на Донбасі. Українські захисники також продовжують штурми.

Також цього дня повідомлялося, що ЗС РФ просуваються біля Авдіївки та Бахмута. За інформацією аналітиків, на Бахмутському напрямку ЗС РФ вдалося зайняти опорний пункт поблизу Богданівки. Також російські окупанти мають частковий успіх у Мар'їнці, проте ЗСУ вдалося відкинути ворога в північній частині міста.