Переговори завершено: Міноборони Фінляндії готує "різдвяний подарунок" для України

В найближчі тижні Фінляндія ухвалить важливе рішення щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть Києву.

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У Фінляндії розпочинають виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це проінформував міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен, пише фінське видання Іltalehti.

Глава оборонного відомства заявив, що в найближчі тижні Фінляндія ухвалить важливе рішення щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і називав це "різдвяним подарунком для українців".

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"Ми оголосимо план, який значно збільшить виробництво боєприпасів. Ми завершили переговори щодо того, як Фінляндія буде нарощувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України", — сказав Хаккянен.

Міністр наголосив, що питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва.

"Плани готові. Зараз оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета – підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми продовжуємо підвищувати готовність Фінляндії та скандинавського регіону щодо виробництва боєприпасів, – каже Хяккянен.

За словами Хаккянена, Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих європейських держав-членів, щоб вони збільшили допомогу Україні озброєнням. Міністр сподівається, що приклад Фінляндії змусить інші країни виконати свої обіцянки збільшити виробництво артилерійських боєприпасів.

"Прискорення виробництва боєприпасів має дві мети: підтримку України в оборонній боротьбі та посилення власної обороноздатності європейських країн. За останні 30 років ця здатність була надто підведена", — сказав Хаккянен.

Нагадаємо, що ЗСУ отримають 750 бойових машин, зроблених в Україні. Планується також збільшити виробництво мінометних мін і почати виробництво снарядів.

Раніше повідомлялося, що в Україні працюють над новою модифікацією ракети "Нептун". Роботи над створенням "довгого" Нептуна йдуть у кооперації з іншими міністерствами.