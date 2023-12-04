"Президент поставив завдання": ЗСУ отримають 750 бойових машин, зроблених в Україні, — Міноборони

За словами заступника міністра Івана Гаврилюка, планується також збільшити виробництво мінометних мін, почати виробництво снарядів.

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Міноборони України планує закупити 750 бойових броньованих машин різних типів у вітчизняних виробників. Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю для АрміяInform.

За його словами, зараз українські виробники задовольняють потреби Збройних сил лише частково. Причини для цього є різні.

"Тривалий час не вистачало коштів на держзамовлення, як наслідок, не всі профільні підприємства можуть у короткі терміни налагодити конвеєрне виробництво техніки. Водночас Президент поставив завдання максимально можливого завантаження підприємств вітчизняної оборонки, розширення та масштабування виробництва", — зазначив Гаврилюк.

За його словами, Міноборони збирається замовити у вітчизняних виробників понад 750 бойових броньованих машин різних типів. Ба більше, планується також збільшити виробництво мінометних мін, почати виробництво снарядів.

У тому ж інтерв'ю Гаврилюк сказав, що в держбюджеті 2024 року на статтю озброєння, військову техніку та боєприпаси для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень. З них на ракетне озброєння і боєприпаси підуть 175 млрд гривень. На закупівлю озброєння і військової техніки — 83,2 мільярда грн, з урахуванням 30 мільярдів грн, що виділяються Мінцифри на закупівлю БПЛА.

"Повторюю, що левова частина фінансового ресурсу буде спрямована на завантаження виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України. Для того щоб дати роботу підприємствам, підтримати економіку держави в нинішній скрутний час", — сказав він.

Нагадаємо, що Гаврилюк також говорив, що в Україні працюють над новою модифікацією ракети "Нептун". За його словами, роботи над створенням "довгого" Нептуна йдуть у кооперації з іншими міністерствами.