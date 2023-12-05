Виїзд з України під виглядом водіїв: у СБУ розповіли про нові схеми ухилення від мобілізації

За даними відомства, в одному з випадків керівник районного ТЦК, використовуючи свої зв'язки, вносив особисті дані призовників в інформаційну систему "Шлях" як досвідчених водіїв для міжнародних перевезень.

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Співробітники Служби безпеки України викрили три нові схеми, пов'язані з ухиленням від мобілізації. Про це 4 грудня повідомили у пресцентрі відомства.

За версією слідства, що затримані фігури пропонували потенційним призовникам можливість залишити країну, надаючи їм фальшиві документи для виїзду до країн Євросоюзу, щоб уникнути мобілізації до лав Збройних сил України.

Спецслужба встановила, що вартість "послуг" варіювалася від 5 000 до 12 000 доларів, залежно від регіону, терміновості та бажаних умов "клієнта".

Унаслідок операцій, проведених у різних регіонах країни, було затримано організаторів таких схем, включно з головою одного з районних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК).

У чому полягали схеми

Слідчі СБУ з'ясували, що у Львівській області голова районного ТЦК переправляв українців за кордон як водіїв гуманітарних вантажів для українських військових. Через зв'язки посадовець додавав особисті дані призовників до інформаційної системи "Шлях" як досвідчених водіїв для міжнародних перевезень.

В Одесі місцевий житель створив ще одну "схему", пропонуючи ухильникам підроблені медичні документи про уявну непридатність до служби за станом здоров'я. Для підробок він залучав співучасників із військкомату та співробітників військово-лікарської комісії.

А в Дніпрі викрили трьох фігурантів, які продавали ухильникам підроблені документи про неможливість проходити службу через стан здоров'я. Вони використовували свої зв'язки в одному з місцевих ТЦК обласного центру для виготовлення фальшивих документів.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

За всіма встановленими фактами проводяться розслідування. За подібні дії підозрюваним загрожує до 9 років тюремного ув'язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що працівники ТЦК і СП не завжди можуть знайти військовозобов'язаних за зазначеним або зареєстрованим місцем проживання, інколи чоловіки не стають на обліки, зокрема на облік військовозобов'язаних після 27 років.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України. Він три дні блукав горами, заблукав і зв'язався з рятувальниками.