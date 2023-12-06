Переодягаються в цивільне: в Криму виявили штаб "невідомої" частини ЗС РФ (фото, відео)

Партизани щодня фіксують розміщення двох-трьох автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів та начальника штабу.

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Українське підпілля виявило штаб одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агенти "Атеш" вже кілька тижнів спостерігають за роботою штабу поки що невідомої військової частини у Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

Координати штабу — 45.218658, 33.377439.

У Євпаторії розмістили штаб одного з підрозділів ЗС РФ

Партизани зазначили, що російські офіцери намагалися використати цивільні автомобілі, одягали цивільний одяг та ховали військову апаратуру для зв'язку. Крім цього, підпілля щодня фіксує розміщення двох-трьох автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів та начальника штабу.

Нагадаємо, 27 жовтня в українському підпіллі розповіли, що Збройні сили Російської Федерації укріплювали тимчасово окуповану Євпаторію. Партизани вели спостереження за 68-им окремим морським інженерним полком КЧФ (в/ч 86863) та виявили людей та автомобілі, які прибували на військову базу.

18 листопада стало відомо, що партизанський рух "Атеш" проник в одну з частин Росгвардії в Євпаторії в Криму. У результаті чого вдалося дізнатися кількість військової техніки та особового складу ворога. Також партизани довідалися про місце та час наради командування частини Росгвардії.

5 грудня в "Атеш" повідомили, що у Криму у військових частинах росіяни репресують солдатів строкової служби. Тоді як для уникнення проблем військовим пропонують підписати контракт із ЗС РФ.