Уперше в Росії: московський суд засудив офіцерів за "невідображення нападу ЗСУ"

Хоча справу офіцерів російської армії розглядали в закритому режимі, проте, за даними журналістів, провину вони не визнали.

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Московський військовий суд відправив у колонію двох російських офіцерів за "невідображення нападу ЗСУ". Про це пише опозиційне видання Meduza.

За інформацією журналістів, 2-й Західний окружний військовий суд у Москві засудив підполковника Анатолія Бондарєва і майора Дмитракова до чотирьох років позбавлення волі, визнавши винними в порушенні правил бойового чергування з відбиття раптового нападу на територію РФ (ч. 2 ст. 340 КК РФ).

"Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі. Військові відбули понад півтора року з отриманого терміну, перебуваючи під слідством, тож незабаром вони можуть претендувати на умовно-дострокове звільнення", — пояснило видання.

І додало, що суддя не став застосовувати до Бондарєва і Дмитракова "всю повноту санкцій, закладених у ст. 340 КК РФ". Водночас обох підсудних, за даними Meduza, не позбавили офіцерських звань і після виходу на свободу вони зможуть повернутися на службу в армію.

Справу Бондарєва і Дмитракова розглядали в закритому режимі, проте, за даними журналістів, провину вони не визнали.

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За що порушили справу

Кримінальну справу проти російських офіцерів Бондарєва і Дмитракова порушили навесні 2022 року після ракетного удару ЗСУ по складу боєприпасів і техніці біля села Стара Нелидівка Бєлгородської області.

"У результаті загинули семеро російських військовослужбовців, понад 40 були поранені. Крім того, було знищено 15 одиниць техніки, ще десятки — пошкоджено. Загальний збиток, за оцінкою слідства, склав 90 мільйонів рублів", — уточнює видання.

Російські ЗМІ називають цей вирок першим із формулюванням "за невідображення раптового нападу ЗСУ на територію Росії". Однак при цьому медіа стверджують, що це розслідування "далеко не останнє".

"За кожним "прильотом" з боку України порушуються кримінальні справи про тероризм, водночас якщо ракети і дрони не були збиті або придушені російськими військовими, то стосовно них розслідують справу про недбалість (ст. 293 КК РФ)", — зазначають журналісти.

Водночас, як стверджують ЗМІ, "поки що про підозрюваних і обвинувачених у таких справах вони не чули".

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Зазначимо, раніше в ГУР підтвердили про вдалу атаку українських безпілотників на "Смоленський авіазавод", на якому виробляють авіаційні ракети Х-59.

Тоді ж у мережі повідомили про інцидент, який стався на Челябінському тракторному заводі.

28 листопада у ЗМІ написали про надзвичайну подію в Ростовській області РФ.