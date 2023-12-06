У Раді хочуть заборонити військовослужбовцям ділитися певними даними в мережі (документ)

Йдеться про інформацію, яка дасть змогу ворогу визначити місцезнаходження військових об'єктів, дані про військові частини, військовослужбовців під час виконання завдань.

Related video

У Верховній Раді хочуть заборонити українським військовослужбовцям публікувати інформацію, якою може скористатися ворог, у мережі. Відповідний законопроєкт під номером 10313 зареєстровано на сайті парламенту.

У документі йдеться про те, що солдатам і офіцерам варто заборонити поширювати в ЗМІ, а також в Інтернеті та інших телекомунікаційних мережах загального користування певну інформацію, якою можуть скористатися російські окупанти шляхом обробки, аналізу та узагальнення.

Зазначається, що йдеться про дані, які дають змогу визначити гоелокацію військових об'єктів, інформацію про військові частини, військовослужбовців під час виконання завдань, а також характер цих завдань, витрачені на їхнє виконання сили та засоби.

Законопроєкт 10313 Фото: Верховна Рада

У пояснювальній записці зазначено, що ухвалення законопроєкту дасть змогу передбачити норми щодо вільного одержання, використання, поширення інформації, а також встановлення обмеження для військовослужбовців на поширення вищевказаних даних.

Пояснювальна записка Фото: Верховна Рада

Нагадаємо, що 4 грудня у Верховній Раді пояснили, що може змінитися найближчим часом із мобілізацією. Так, частину студентів і тих, хто доглядає за особами з інвалідністю, хочуть позбавити права на відстрочку від призову. Водночас усіх строковиків пропонують демобілізувати.