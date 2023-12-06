"Привітання" окупантам: ЗСУ показали екзотичний боєприпас С-8П (відео)

Реактивний снаряд призначений для тимчасового засліплення РЛС противника. Його використання є частиною складних бойових завдань українських ВПС зі знищення ворожих засобів ППО.

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Бійці 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка опублікували 6 грудня іронічне відео, де нібито святий Миколай "вітає" окупантів зі святом. На відео якийсь персонаж у церковному одязі заряджає установку реактивними снарядами С-8П.

Коментуючи публікацію, експерти Defence Express зазначили, що цей вид боєприпасів призначений не для знищення ворожих сил, а для створення перешкод для роботи радіолокаційних станцій противника. Причому кадри бойового застосування С-8П були оприлюднені вперше.

Експерти коротко пояснили й принцип роботи снарядів. Щойно боєприпаси детонують, у повітрі з'являється хмара з частинок металізованого скловолокна, які утворюють на екранах радарів ворога засвіти. Кожен такий снаряд може створити перешкоди ворожим РЛС в області об'ємом 500 куб. метрів.

Отже, використання цього виду озброєння дає змогу зі свого боку безпечно наблизитися до противника, наприклад, щоб завдати удару по засобах протиповітряної оборони.

"Використання армійської авіації Збройних Сил України передбачає не лише "засипання" ворога некерованими реактивними снарядами, а значно складніші комбінації", — зауважили оглядачі.

Також експерти зазначили, що боєприпасами С-8П можуть бути оснащені як вертольоти, так і літаки українських сил, що виконують бойові завдання на передовій.

"Таким чином ЗСУ у питанні застосування авіації застосовують значно більше хитрощів, ніж може здатися, на перший погляд, і не обмежуються тільки західними засобами на кшталт хибних цілей ADM-160 MALD", — підкреслили аналітики.

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Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 30 листопада заявив, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони західних зразків, такі як IRIS-Т, Patriot, а також комплекси Hawk. Ці засоби насамперед посилять ППО країни в зимовий період.