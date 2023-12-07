"Дістануть усіх зрадників і ворогів": Ярош відреагував на смерть Ківи

За словами командувача Української добровольчої армії, перед повномасштабним вторгненням Ілля Кива отримав велику суму грошей, щоб "запакувати" його і вивезти в РФ.

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Колишній лідер і засновник організації "Правий сектор", командувач Української добровольчої армії (УДА) Дтрий Ярош відреагував на смерть колишнього народного депутата України Іллі Ківи. Про загибель колаборанта військовослужбовець висловився на своїй сторінці у Facebook.

"Що ж, Кива здох... слава Богу і українським спецслужбам!" — написав Ярош.

За словами військовослужбовця, у 2014 році екс-нардеп виконував антиукраїнські завдання в "Правому секторі". Він також згадав про те, що Кива працював у Міністерстві внутрішніх справ України, після чого "прибіг до берега" і став "одіозним колабораціоністом".

Ярош стверджує, посилаючись на дані контррозвідки, що перед повномасштабним вторгненням, Кива отримав "п'ять мільйонів нерублів", щоб його "запакувати" і вивезти на територію Росії.

"Може і це вплинуло на його стан здоров'я? Українці, рано чи пізно, дістануть усіх зрадників і ворогів!", — заявив командувач УДА.

Ярош про смерть Ківи Фото: Скриншот

Смерть Ківи: що відомо

Нагадаємо, 6 грудня росЗМІ повідомили, що в Росії помер екс-депутат Верховної ради Ілля Кива. За даними журналістів, тіло виявили в Підмосков'ї.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив смерть колишнього народного депутата України Іллі Ківи. За його словами, екснардеп був "одним із найогидніших покидьків, зрадників і колабораціоністів".

Пізніше російські медіа уточнили, що Іллю Ківу виявили мертвим в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї в РФ. На тілі чоловіка була кров і гематоми.

За попередньою інформацією слідства РФ, у Ківу вистрілили з невстановленої зброї. Він помер на місці від отриманих травм. На місці працюють слідчі та криміналісти, а в столичних аеропортах і залізничних вокзалах ввели посилені заходи перевірки пасажирів.