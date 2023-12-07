"Достанут всех предателей и врагов": Ярош отреагировал на смерть Кивы

По словам командующего Украинской добровольческой армией, перед полномасштабным вторжением Илья Кива получил крупную сумму денег, чтобы "запаковать" его и вывезти в РФ.

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Бывший лидер и основатель организации "Правый сектор", командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дтрий Ярош отреагировал на смерть бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. О гибели коллаборанта военнослужащий высказался на своей странице в Facebook.

"Что ж, Кива сдох… слава Богу и украинским спецслужбам!" — написал Ярош.

По словам военнослужащего, в 2014 году экс-нардеп выполнял антиукраинские задачи в "Правом секторе". Он также упомянул о том, что Кива работал в Министерстве внутренних дел Украины, после чего "прибежал к берегу" и стал "одиозным коллаборационистом".

Ярош утверждает, ссылаясь на данные контрразведки, что перед полномасштабным вторжением, Кива получил "пять миллионов нерублей", чтобы его "запаковать" и вывезти на территорию России.

"Может и это повлияло на его состояние здоровья? Украинцы, рано или поздно, достанут всех предателей и врагов!", — заявил командующий УДА.

Ярош о смерти Кивы Фото: Скриншот

Смерть Кивы: что известно

Напомним, 6 декабря росСМИ сообщили, что в России умер экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По данным журналистов, тело обнаружили в Подмосковье.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил смерть бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. По его словам, экс-нардеп был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".

Позже российские медиа уточнили, что Илью Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ. На теле мужчины была кровь и гематомы.

По предварительной информации следствия РФ, в Киву выстрелили из неустановленного оружия. Он скончался на месте от полученных травм. На месте работают следователи и криминалисты, а в столичных аэропортах и железнодорожных вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров.