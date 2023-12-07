Lockheed тестує трирежимну ракету JAGM-MR: що відомо про випробування

Пристрій дає змогу підвищити точність ракети, оскільки дає можливість фіксувати ціль, навіть якщо в поле зору JAGM-MR потрапляє кілька об'єктів.

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Фахівці компанії Lockheed Martin завершили на полігоні в Каліфорнії тестування можливостей удосконаленого трирежимного шукача для ракет класу "повітря-земля" середнього радіуса дії (JAGM-MR). За словами розробників, із цим пристроєм ракета здатна фіксувати ціль навіть за наявності кількох об'єктів у полі зору. Про це 6 грудня повідомили в Defence Post.

JAGM компанії Lockheed — це високоточний боєприпас, призначений для нейтралізації дорогих стаціонарних, рухомих або переміщуваних наземних і морських цілей. У грудні минулого року варіант ракети JAGM-MR пройшов випробування бойовою стрільбою, продемонструвавши збільшену до 16 км дальність.

Ракета оснащена трирежимним шукачем, який використовує датчик ближнього інфрачервоного діапазону (NIR), що підвищує ефективність ракети, даючи змогу поліпшити супровід і наведення цілі в різних умовах і по різних цілях. Він є третім датчиком, вбудованим у систему наведення, на відміну від ракети JAGM, що використовує дворежимну систему датчиків.

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Директор з управління програмою ракетних систем класу "повітря-земля" компанії Lockheed Martin Джоуї Дрейк зазначив, що дана система озброєння нового покоління забезпечує вищу точність розпізнавання і виявлення цілей, надаючи можливості, орієнтовані на конкретні завдання.

"Вдосконалений трирежимний шукач забезпечує новий рівень точності наведення і захисту, даючи змогу JAGM-MR наводитися на обрану ціль навіть за наявності кількох цілей у полі зору", — заявив Дрейк.

Нагадаємо, ВМС США мають намір додати чотири ракети для винищувачів F-35. Серед них Hellfire, далекобійні JASSM, протикорабельні LRASM, а також високоточні ракети AGM-179 JAGM.