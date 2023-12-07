"Політичне підґрунтя": майор НГУ розповів, коли ЗС РФ знизять натиск під Авдіївкою (карта)

За словами офіцера запасу Олексія Гетьмана, нині ворог у 5-7 разів перевищує Сили оборони по чисельності. Також він зазначив, що українські військові продовжують тримати позиції та нищити велику кількість загарбників і техніки.

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Президент Росії Володимир Путін дав наказ армії РФ оточити Авдіївку до 15 грудня, щоб на тлі "перемоги" проголосити свою промову за 90 днів до оголошених "виборів". Про це в ефірі "Еспресо" заявив Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни.

За його словами, битва під Авдіївкою — це не велика битва на Донбасі, а локальне бойове зіткнення, тому що це місто немає великого стратегічного сенсу.

"Якщо наш гарнізон доведеться виводити з Авдіївки при ймовірності оточення, то це суттєво не вплине не тільки на українсько-російську війну, а й навіть на східний фронт від Куп'янська до Вугледара", — сказав ветеран.

Майор запасу наголосив, що українські військові там продовжують тримати позиції та нищити велику кількість ворожої сили й техніки.

Крім того, за словами Гетьмана, нині ворог у 5-7 разів перевищує Сили оборони по чисельності.

"Вони лізуть з шести напрямків та намагаються зайти до промзони. Поки їм цього не вдається. Побачимо, скільки противнику ще вдасться додати туди живої сили та техніки", — каже військовий аналітик.

Атаки на Авдіївку та Мар'їнку носять політичне підґрунтя

Також майор запасу НГУ додав, що Володимир Путін дав політичний наказ армії РФ — до 15 грудня оточити Авдіївку, щоб це відбулося за 90 днів до оголошених на 15-17 березня 2024 року "виборів" у Росії.

"Ці атаки на Авдіївку, Мар'їнку чи по інших напрямках носять не військове підґрунтя, а політичне. А дедлайн якраз — 14 грудня, коли треба проголошувати оцю путінську промову", — йдеться у повідомленні.

Експерт запевняє, якщо окупантам не вдасться захопити Авдіївку до 15-16 грудня, то 17-18 грудня бойові дії не припиняться, але будуть не такі інтенсивні, бо втратиться політична причина.

"Росіяни це чудово розуміють і будуть кидати туди все, що можливо. Якщо їм не вдасться захопити Авдіївку, то будуть розповідати, що відбили наш дуже потужний наступ. Тому, ще треба протриматися буквально півтора тижня, і якщо нам вдасться втримати ці позиції, то далі інтенсивність буде день-два, а потім у тому не буде сенсу", — зауважив Гетьман.

Нагадаємо, стало відомо, що під час обстрілу Донецька 6 грудня снаряди влучили в резервуари з паливом в одному з районів міста. У результаті виникло загоряння, пожежа перекинулася на місце розташування російських окупантів. Унаслідок пожежі загинули 26 російських військових. Ще 31 поранено.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони утримують позиції в селі Степове на північному фланзі біля Авдіївки.