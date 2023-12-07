"Надійний партнер": США проведе спільне патрулювання повітря з Гаяною

6 грудня президент Венесуели оголосив проведення мобілізації, за результатами референдуму планується анексувати великий регіон Гаяни – Гаяна-Ессекібо.

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Референдум у Венесуелі показав 95% підтримку на анексію частини території Гаяни. Сполучені Штати планують провести патрулювання разом з військовими Джорджтауна. Про це повідомляє пресслужба Південного командування США.

Військові з Південного командування США проведуть польоти сьогодні, 7 грудня. Заявляється, що навчання базуються на звичайних заходах і операціях. Їхня мета – зміцнення партнерства у сфері безпеки між США та Гаяною задля зміцнення регіонального співробітництва.

Також Командування продовжить співпрацю з гаянськими військовими у сфері готовності до катастроф, повітряної та морської безпеки та протидії транснаціональним злочинним організаціям. Штати будуть продовжувати виконувати зобовʼязання як надійного партнера Гаяни.

6 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив мобілізацію в країні. У відповідь на це Гаяна привела свої збройні сили у стан повної бойової готовності. За результатами референдуму, венесуельці підтримали анексію Гаяни-Ессекібо. На території регіону створять провінцію або штат. Тимчасовий "уряд" анексованого регіону базуватиметься в Тумеремо.

"Ми хочемо мирного порятунку Гайани-Ессекібо. Почнімо відповідати народу, який виступив 3 грудня. Наша Гайана-Ессекібо була де-факто окупована Британською імперією та її спадкоємцями, і вони зруйнували цей район", — сказав президент Венесуели.

Нагадаємо, 7 грудня армія Гаяни повідомила про втрату звʼязку з вертольотом біля кордону з Венесуелою.

Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, чим Москва може допомогти Венесуелі, яка готує вторгнення в Гаяну.