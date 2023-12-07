За невідомих обставин військовий Росгвардії загинув на полігоні під Рязанню

Інцидент стався в селі Дубровичі, розповіли у Слідчому комітеті. Також постраждали двоє російських військових — вони отримали поранення.

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7 грудня у селі Дубровичі Рязанської області (Російська Федерація) під час стрільб на військовому полігоні загинув співробітник регіонального управління Росгвардії, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили в пресслужбі Слідчого управління Слідчого комітету Росії по Рязанській області в Telegram.

"7 грудня 2023 року до слідчого управління СК Росії по Рязанській області надійшла інформація про подію під час стрільб на полігоні у с. Дубровичі Рязанського району, внаслідок чого один співробітник регіонального управління Росгвардії загинув, двоє зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.

Слідчі та криміналісти виїхали на місце інциденту для проведення невідкладних процесуальних дій. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, 7 грудня російський Telegram-канал повідомив, що 6 грудня під час масованого обстрілу Донецька снаряд влучив у резервуар з паливом, у результаті чого виникла пожежа, яка перекинулася на місце розташування російських військових. У результаті інциденту загинуло 26 російських бойовиків, ще 31 — отримали поранення. За даними окупантів, росіян перекинули до Донецька з Ростовської області, їх планували відправити на штурм Авдіївки.

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