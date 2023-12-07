"Є проблема з боєприпасами": військкор розповів про ситуацію на фронті (відео)

За словами Єгора Логінова, зменшення допомоги від партнерів позначається на можливості наших військ давати відпір російській армії.

Related video

Українські військові зіткнулися з проблемою недостатньої кількості боєприпасів на фронті. Про це в ефірі "Донбас.Реалії" розповів військовий кореспондент Єгор Логінов.

За його словами, російські військові почали більше обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти у Донецькій області. Тим часом ситуація з технікою та боєприпасами в українських військових складна.

Логінов пояснив, що впродовж останніх місяців військова допомога від західних партнерів знизилася до масштабів січня минулого року, зокрема, на 90%.

Така ситуація відчутна для військових на фронті, адже, як каже військовий кореспондент, це позначається на роботі нашої артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

"Є певні проблеми з боєприпасами, відповідно це позначається на можливості наших військ давати відсіч російській армії. У цьому плані є над чим працювати нашим дипломатам, нашому політичному керівництву", — розповів Єгор Логінов.

Тайм-код: 7:50

Також військовий кореспондент зазначив, що кількість дронів, які російська армія використовує на фронті, значно зросла. Зокрема, якщо на початку повномасштабного вторгнення Україна мала перевагу у цьому плані, то зараз кількісні показники дронів практично на рівні із російською армією.

За словами Логінова, наразі окупанти запускають групи дронів по 4-5 одиниці, якими завдають ударів "по всьому, що рухається".

Важливо

Скільки коштує "перелік побажань", який Міноборони України передало США, — експерти

Якщо раніше це були лише пріоритетні цілі і військова техніка, танки і бронетранспортери, то зараз – будь-яка машина. Навіть групи піхоти з двох людей є ціллю для російських FPV-дронів", — додав кореспондент.

Відтак, на його думку, виробництво дронів має бути одним із пріоритетів над яким зараз має працювати український оборонпром, зокрема як приватні, так і державні компанії.

Військова допомога від партнерів

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, у серпні-жовтні цього року обсяг наданої Україні допомоги є на 87% меншим, ніж за аналогічний період 2022 року. Зокрема, вартість нових пакетів становить лише 2,11 мільярда євро.

Крім того, за останні кілька місяців лише 20 донорів надали нові пакети допомоги, що є найменшою кількістю активних донорів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Повідомляється, що за обсягом наданої допомоги країни ЄС випереджають Сполучені Штати Америки. Так, протягом серпня-жовтня ЄС надав Україні важкого озброєння на 780 мільйонів євро, а США — на 500 мільйонів євро.

Тим часом у Сполучених Штатах Америки не визначена ситуація щодо узгодження нового пакету допомоги Україні. Зокрема, проти допомоги виступили республіканці. Як зазначав капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, якщо не буде допомоги від партнерів, то Україна не зможе вести боротьбу на фронті.

Зокрема, він наголосив, що у 2022-2023 роках на підтримку було виділено понад 20 мільярдів доларів, що становить сім річних бюджетів України.

Нагадаємо, Європа не зможе доставити Україні до 1 березня 2024 року обіцяний мільйон снарядів. Попри це, у найближчий час ситуація з боєприпасами може змінитися. Зокрема, лише Німеччина надасть Україні 200 тисяч боєприпасів.