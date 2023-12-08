РУБпАК "Ахіллес" знищила техніку ЗС РФ під Бахмутом: яких втрат зазнав ворог (відео)

Українські військові знищили чотири одиниці ворожої техніки та уразили ще одну. Крім цього, рота ударних БпАК "Ахіллес" поранила двох окупантів.

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Бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка поранили двох російських військових та уразили п'ять одиниць техніки ворога на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко у Telegram.

"FPV-дрони РУБпАК "Ахіллес" залетіли у 2 окупантів та 5 одиниць техніки", — сказав Юрій Федоренко.

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Він зазначив, що українські військові зупиняють наступ ворога під Бахмутом. Збройні сили Російської Федерації зазнали наступних втрат:

дві одиниці БМП-1 (знищено);

УАЗ "Буханка" (уражено);

джип (знищено);

РЕБ "Гарпія" (знищено).

Крім цього, українці змогли поранити двох військових ЗС РФ.

Юрій Федоренко опублікував ролик, у якому показали, як рота ударних БпАК "Ахіллес" зафіксувала ворожі БМП-1. Після цього український безпілотний літальний апарат слідував за ціллю та завдав влучного удару. В результаті чого ворожа техніка спалахнула, а в небо здійнявся густий сірий дим. Оператори дронів завдали контрольний удар по техніці ЗС РФ, внаслідок чого стався повторний вибух.

Після удару БПЛА по РЕБ "Гарпія" з'явився густий чорний дим. Також бійці знищили російський джип та пошкодили УАЗ "Буханка".

Нагадаємо, 8 грудня в пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ показали знищення російських військових у Херсонській області. Снайпери ліквідовували ворога за допомогою стрілецької зброї.

7 грудня стало відомо, що бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та воїни 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Ворог намагався сховатися техніку біля посадки, проте FPV-дрон завдав по ній влучного удару.