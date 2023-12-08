"Не останні операції": у ГУР розкрили мету рейдів в окупований Крим

За словами представника розвідки Андрія Юсова, рейди в окупований Крим дають змогу українським розвідникам зібрати інформацію і виконати диверсійні завдання.

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Рейди українських військових в окупований Крим триватимуть. Основна мета цих спецоперацій полягає у зборі інформації та виконанні диверсійних завдань. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Є публічна інформація про кілька рейдів. Насправді їх було більше, але не всі деталі ми поки будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер", — сказав Юсов.

За його словами, рейди в окупований Крим дають змогу українським розвідникам зібрати інформацію і виконати диверсійні завдання.

"Після кожної такої операції наші Сили безпеки і оборони отримують важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на окупованому півострові", — додав представник ГУР.

Вибухи в Криму: що відомо

Про вибухи на тимчасово окупованому півострові стало відомо з російських Telegam-каналів. Окупанти писали про серію вибухів у Феодосії, Керчі та Сімферополі. Також було перекрито рух Кримським мостом.

Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО. Незабаром інформацію про вибухи підтвердили в Міністерстві оборони РФ. Вони заявили про атаку понад 30 українських безпілотників.

У російському відомстві зазначили, що 22 безпілотники знищили черговими засобами ППО, а решту — перехопили над територією Криму та акваторією Азовського моря.

Незабаром російські ЗМІ повідомили про атаку на нафтобазу у Феодосії. Зазначалося, що кілька безпілотників летіли до "Морського нафтового терміналу", але були збиті. Уламки одного з безпілотників нібито впали на територію нафтобази, інший безпілотник упав недалеко від резервуара.

Тим часом, посилаючись на власні джерела, ЗМІ повідомляють, що нафтобазу у Феодосії атакували безпілотники української служби безпеки. Зокрема, атака була успішною і на об'єкті спалахнула пожежа. Загалом на території "Морського нафтового терміналу" є близько 30 резервуарів пального.

Утім, також журналісти опублікували супутникові знімки і зазначили, що видимих масштабних пошкоджень на терміналі немає.

Нагадаємо, 5 грудня журналісти писали, що СБУ вразила низку російських об'єктів на території тимчасово окупованого півострова. Зокрема, українські безпілотники знищили ЛС "Небо-М", стоянку гелікоптерів, РЛС П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".

Також раніше, 30 листопада, місцеві Telegram-канали Криму повідомляли про вибухи в Джанкойському районі недалеко від аеродрому.