"Не останні операції": у ГУР розкрили мету рейдів в окупований Крим
За словами представника розвідки Андрія Юсова, рейди в окупований Крим дають змогу українським розвідникам зібрати інформацію і виконати диверсійні завдання.
Рейди українських військових в окупований Крим триватимуть. Основна мета цих спецоперацій полягає у зборі інформації та виконанні диверсійних завдань. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Є публічна інформація про кілька рейдів. Насправді їх було більше, але не всі деталі ми поки будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер", — сказав Юсов.
За його словами, рейди в окупований Крим дають змогу українським розвідникам зібрати інформацію і виконати диверсійні завдання.
"Після кожної такої операції наші Сили безпеки і оборони отримують важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на окупованому півострові", — додав представник ГУР.
Вибухи в Криму: що відомо
Про вибухи на тимчасово окупованому півострові стало відомо з російських Telegam-каналів. Окупанти писали про серію вибухів у Феодосії, Керчі та Сімферополі. Також було перекрито рух Кримським мостом.
Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО. Незабаром інформацію про вибухи підтвердили в Міністерстві оборони РФ. Вони заявили про атаку понад 30 українських безпілотників.
У російському відомстві зазначили, що 22 безпілотники знищили черговими засобами ППО, а решту — перехопили над територією Криму та акваторією Азовського моря.
Незабаром російські ЗМІ повідомили про атаку на нафтобазу у Феодосії. Зазначалося, що кілька безпілотників летіли до "Морського нафтового терміналу", але були збиті. Уламки одного з безпілотників нібито впали на територію нафтобази, інший безпілотник упав недалеко від резервуара.
Тим часом, посилаючись на власні джерела, ЗМІ повідомляють, що нафтобазу у Феодосії атакували безпілотники української служби безпеки. Зокрема, атака була успішною і на об'єкті спалахнула пожежа. Загалом на території "Морського нафтового терміналу" є близько 30 резервуарів пального.
Утім, також журналісти опублікували супутникові знімки і зазначили, що видимих масштабних пошкоджень на терміналі немає.
Нагадаємо, 5 грудня журналісти писали, що СБУ вразила низку російських об'єктів на території тимчасово окупованого півострова. Зокрема, українські безпілотники знищили ЛС "Небо-М", стоянку гелікоптерів, РЛС П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".
Також раніше, 30 листопада, місцеві Telegram-канали Криму повідомляли про вибухи в Джанкойському районі недалеко від аеродрому.