СБУ повідомила про підозру соратнику терориста "Мотороли": що відомо про злочини Артема Жоги

Артем Жога став "очільником псевдопарламенту ДНР" за підсумками фейкового народного рішення. Він втратив сина під Волновахою, зате отримав його посмертну зірку героя РФ з рук Володимира Путіна.

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Служба безпеки України задокументувала нові злочини колаборанта Артема Жоги — очільника так званої "народної ради ДНР" у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомили в СБУ 8 грудня.

Жога займається поширенням кремлівської пропаганди, а під виглядом роботи "парламенту" на тимчасово окупованій території України, розподіляє "бюджетні" видатки місцевої окупаційної адміністрації РФ на потреби військових формувань країни-агресорки.

Злочинна діяльність очільника ДНР — батька загиблого "героя РФ"

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресорці).

Фото: СБУ

Відомо, що Жога 2014 року підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання "Спарта". Там він став соратником терориста полковника так званої "ДНР" Арсенія Павлова ("Мотороли").

Після загибелі ватажка син Жоги очолив угруповання і воював проти України до весни 2022 року, коли його було знищено під Волновахою.

Потім командування підрозділом терористів перейшло до його батька.

9 травня 2022 року Жога їздив до Москви, щоб отримати з рук очільника Кремля Володимира Путіна зірку героя РФ, якою окупанти посмертно нагородили його сина.

Також колаборант їздив до Кремля на підписання президентом РФ так званого "договору про вступ до складу Росії" тимчасово окупованих територій України.

2023 року Жога взяв участь у незаконних виборах у Донецьку від кремлівської партії "Єдина Росія". За підсумками так званого народного рішення бойовика призначили "очільником псевдопарламенту ДНР".

Раніше, згідно з матеріалами СБУ, Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його покарання", — додали в СБУ.

Нагадаємо, що Артем Жога був присутній у Кремлі 8 грудня під час святкування Дня героїв вітчизни і привітав рішення президента РФ Володимира Путіна про висування на новий, пʼятий, термін.

Додамо, що вперше у Росії вибори президента відбудуться у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.