Україна евакуювала із сектора Гази ще 39 своїх громадян, — ГУР (фото, відео)

За інформацією української розвідки, у листопаді цього року із сектора Гази вдалося вивезти 145 українців. Місію з порятунку громадян здійснили ГУР і МЗС України.

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У п'ятницю, 8 грудня, Україні вдалося евакуювати із Сектора Гази ще 39 своїх громадян. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) України в Telegram.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського 8 грудня 2023 року із сектору Гази евакуйовано ще 39 громадян нашої держави — жінок і дітей", — заявили у відомстві.

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Повідомляється, що місію з порятунку українців здійснили ГУР і МЗС України. У розвідці підкреслили, що визначальними в реалізації рятувальної місії стали зусилля, докладені послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.

"Успішна евакуація наших громадян із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим і чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів", — зазначили в ГУР.

У відомстві також повідомили, що загалом у листопаді цього року Україна змогла евакуювати із сектору Гази 145 своїх громадян.

Із сектору Гази в Україну евакуйовано ще 39 жінок і дітей

Нагадаємо, 7 листопада розпочалася евакуація українців із Сектора Гази. Громадян вивозили через пункт пропуску "Рафах" на єгипетському кордоні. За словами посла України в Єгипті Миколи Нагорного, станом на 1 листопада, у списках евакуйованих значилося 358 осіб.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 24 листопада повідомив, що загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 осіб. Дипломат висловив подяку Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку.