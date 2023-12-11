"Важливий момент": Блінкен назвав країни, зацікавлені у зриві допомоги Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 9% безпекової допомоги, яку надали Україні, фактично інвестується у Сполучених Штатах у їхні компанії та виробників.

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Росія, Іран та Китай безпосередньо зацікавлені у зриві надання фінансової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Про це в інтервʼю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що ухвалення Конгресом додаткової допомоги Україні є життєво важливим для неї.

"Додаткове фінансування України – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у Москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні", — уточнив Блінкен.

За його словами, протягом останнього року українці відзначилися значним прогресом у стримуванні російської агресії, але активні бої на півдні та сході тривають, а фінансування — завершується.

"9% безпекової допомоги, яку ми надали Україні, фактично інвестується тут, у Сполучених Штатах, у наші компанії, у наших виробників. Так само ми мали надзвичайний розподіл тягаря з нашими союзниками і партнерами. Ми надали дуже значну допомогу, близько 70 мільярдів доларів за останні два роки. Наші європейські друзі і партнери за межами Європи: понад 110 мільярдів доларів для України. Тож ми маємо розподіл тягаря, який нам потрібен", — додав Держсекретар США.

Нагадаємо, раніше британське видання The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела та джерела в Республіканській партії Сполучених Штатів повідомило, що союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрінуться у Вашингтоні з представниками республіканської партії. Мета закритої зустрічі — домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Також 5 грудня президент США Джо Байден звернувся до Сенату США щодо допомоги Україні. Американський лідер назвав припинення підтримки Києва у війні божевіллям. Він підкреслив, що це суперечить інтересам Вашингтона.

Крім того, 30 листопада в Міноборони Франції заявили, що вони збільшать постачання боєприпасів Україні.