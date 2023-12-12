За зразком білогвардійських частин: ЗС РФ формують штурмові підрозділи з офіцерів (відео)

Штурмові підрозділи ворог комплектує офіцерами, які не здатні до командування підлеглими, є недисциплінованими та зі слабкою мотивацією, розповів речник Генштабу Андрій Ковальов.

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На півдні Збройні сили Російської Федерації формують штурмові підрозділи з-поміж офіцерського складу. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону 12 грудня.

"Командувач російських окупаційних військ "Днепр" генерал Теплинський (Михайло Теплинський, — ред.) видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу", — сказав Андрій Ковальов.

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З його слів, це ударні батальйони, створені за зразком "білогвардійських частин 20-х років минулого століття". Штурмові підрозділи комплектують офіцерами, які не здатні до командування підлеглими, є недисциплінованими та зі слабкою мотивацією.

Андрій Ковальов наголосив, що генерал Теплинський, який обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ "Днепр", не користується авторитетом серед російських військових. Його підлеглі скаржаться, що той "не дбає про життя особового складу".

"Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", — додав Ковальов.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо про те, що російських жінок закликали приєднатися до штурмових загонів. За шість місяців служби їм обіцяли до 120 тисяч рублів, тоді як у зоні бойових дій ця сума подвоюється.

27 жовтня у Центрі національного спротиву розповіли, що ЗС РФ формували штурмові загони з "відмовників" для подальших наступів на сході України. Зокрема, підрозділи створювали за аналогією "Шторм Z".