На посилення ППО і боєприпаси: Норвегія виділила пакет допомоги для України на 800 млн (відео)

За словами норвезького прем'єр-міністра Йонаса Гар Стьоре, Осло продовжить підтримувати Київ у майбутньому і це можна буде побачити з перших місяців 2024 року.

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Західні союзники продовжують забезпечувати Україну військовою допомогою і цього разу свій пакет представила Норвегія, куди прибув із робочим візитом президент Володимир Зеленський. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 13 грудня.

Зазначається, що розмір фінансової та гуманітарної допомоги становить 800 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку для сфери охорони здоров'я та освіти. Також туди включено фінансування для нарощування виробництва боєприпасів.

"Буквально цього ранку ми дізналися, що Україна була під атаками російських ракет, і вам потрібна вся підтримка для того, щоб оборонятися. Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам", — заявив норвезький міністр.

Також в Осло офіційно заявили, що збираються підтримувати український народ і наступного року, з перших місяців.

До слова, Норвегія збирається передати Україні додаткові системи ППО NASAMS на суму 30 мільйонів доларів. Деякі з них відправляються з власних запасів країни, а от інші замовлятимуть у виробників, тож їхня доставка відбудеться пізніше.

"Ми також намагаємося посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми також нарощуємо наше співфінансування з європейськими партнерами оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для українських Збройних сил", — підсумував Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що правляча коаліція Німеччини підписала угоду щодо бюджету на наступний рік, куди було включено кошти на військову допомогу для України. Кошти було подвоєно до 8 мільярдів євро.