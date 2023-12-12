Новий пакет допомоги та посилення ППО: перші деталі переговорів Зеленського та Байдена (відео)

Президент США Джо Байден попередив, що Росія хоче вдарити по енергооб'єктах України, і пообіцяв, що військова допомога буде прийнята вже до Нового року.

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Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Про це повідомило видання Sky News.

Байден розпочав зустріч із Зеленським словами: "Ми стоїмо на справжньому переломі історії". А також оголосив, що щойно підписав указ про виділення Україні нового пакета допомоги на 200 млн доларів.

Водночас президент США закликав Конгрес якомога швидше схвалити його запит на додаткове фінансування допомоги Україні.

Під час розмови з президентом США Володимир Зеленський сказав, що Україна стає менш залежною від західної допомоги і високо оцінив внесок Вашингтона в посилення протиповітряної оборони.

"Україна поступово стає менш залежною від допомоги, і ми рухаємося в правильному, на мою думку, напрямку. І я хочу обговорити з президентом, як зміцнити нашу країну, особливо посиливши нашу протиповітряну оборону і тим самим здатність знищувати логістику Росії", — сказав він.

Крім того, Зеленський назвав нинішні завдання української армії в цій війні.

"Наші цілі — позбавити Росію переваги і зірвати її наступальні операції. І я думаю, що це реально", — додав український президент.

Також він порушив тему заморожених активів РФ.

"Це дуже важливо для нас, і ми обговоримо, як прискорити цей процес. Нам також необхідно прискорити роботу із замороженими російськими активами. Понад 300 мільярдів заморожених активів терористів, і ми повинні використовувати їх для захисту від російського терору", — також повідомив Зеленський.

Зі свого боку Байден попередив, що Росія хоче вдарити по енергооб'єктах України, і пообіцяв, що допомогу буде прийнято до Нового року.

"За допомогою ракет і занурення українців у темряву в найхолоднішу частину року, вони завдають величезної шкоди. Ми не можемо і не хочемо дозволити їм досягти успіху. Ми не повинні дозволити їм досягти успіху. Я закликав Конгрес вчинити правильно і стати на бік України і виступити за свободу", — додав він.

Зазначимо, що Зеленського супроводжують український посол Оксана Маркарова, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Після переговорів президенти України і США проведуть прес-конференцію журналістам.

В Офісі президента назвали такі головні теми переговорів Зеленського у США:

продовження оборонного співробітництва України та США, зокрема спільних проєктів з виробництва зброї та систем ППО;

координація зусиль США та України наступного року;

забезпечення єдності США, Європи та світу навколо підтримки України;

зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Конгресу США.

У ЗМІ передавали, що в Сенаті США не впевнені в тому, що дійдуть згоди щодо виділення грошей на допомогу Україні до кінця року.