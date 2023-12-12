Новый пакет помощи и усиление ПВО: первые детали переговоров Зеленского и Байдена (видео)

Президент США Джо Байден предупредил, что Россия хочет ударить по энергообъектам Украины, и пообещал, что военная помощь будет принята уже к Новому году.

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Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Sky News.

Байден начал встречу с Зеленским словами: "Мы стоим на настоящем переломе истории". А также объявил, что только что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 млн долларов.

В то же время президент США призвал Конгресс как можно скорее одобрить его запрос на дополнительное финансирование помощи Украине.

Во время разговора с президентом США Владимир Зеленский сказал, что Украина становится менее зависимой от западной помощи и высоко оценил вклад Вашингтона в усиление противовоздушной обороны.

"Украина постепенно становится менее зависимой от помощи, и мы движемся в правильном, по моему мнению, направлении. И я хочу обсудить с президентом, как укрепить нашу страну, особенно усилив нашу противовоздушную оборону и тем самым способность уничтожать логистику России", — сказал он.

Кроме того, Зеленский назвал нынешние задачи украинской армии в этой войне.

"Наши цели — лишить Россию превосходства и сорвать ее наступательные операции. И я думаю, что это реально", — добавил украинский президент.

Также он поднял тему замороженных активов РФ.

"Это очень важно для нас, и мы обсудим, как ускорить этот процесс. Нам также необходимо ускорить работу с замороженными российскими активами. Более 300 миллиардов замороженных активов террористов, и мы должны использовать их для защиты от российского террора", — также сообщил Зеленский.

В свою очередь Байден предупредил, что Россия хочет ударить по энергообъектам Украины, и пообещал, что помощь будет принята к Новому году.

"С помощью ракет и погружения украинцев в темноту в самую холодную часть года, они наносят огромный ущерб. Мы не можем и не хотим позволить им добиться успеха. Мы не должны позволить им преуспеть. Я призвал Конгресс поступить правильно и встать на сторону Украины и выступить за свободу", — добавил он.

Отметим, что Зеленского сопровождают украинский посол Оксана Маркарова, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

После переговоров президенты Украины и США проведут пресс-конференцию журналистам.

В Офисе президента назвали такие главные темы переговоров Зеленского в США:

продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО;

координация усилий США и Украины в следующем году;

обеспечение единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины;

укрепление международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США.

В СМИ передавали, что в Сенате США не уверены в том, что придут к согласию относительно выделения денег на помощь Украине до конца года.