Відкат на 15 років назад: війна в Україні підірвала потенціал сухопутних військ РФ

На думку представників американської розвідки, з лютого минулого року сухопутні сили РФ втратили до 87% військ. А здатність Росії модернізувати свої сухопутні війська перебувають на рівні 15-річної давності.

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Росія могла втратити близько 87 відсотків сухопутних сил і 63 відсотки танків, які вона мала в своєму розпорядженні на момент початку вторгнення повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. А участь у війні відкинула на 15 років назад здатність РФ модернізувати свої сухопутні війська. Про це 12 грудня написали оглядачі The Wasgington Post посилаючись на слова представників американської розвідки.

У матеріалі йдеться, що російські загарбники, за оцінками американців, втратили близько 2200 танків і бронемашин, тому росіяни змушені були використовувати старі радянські запаси здебільшого з 1970-х років.

Як заявила прессекретар Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон, тільки за останні кілька місяців Збройні сили РФ втратили понад 13 000 військовослужбовців і понад 220 бойових машин на українських фронтах.

"Кремль, схоже, вважає, що військовий глухий кут, який триватиме до зими, виснажить підтримку України з боку Заходу і зрештою дасть Росії перевагу, попри російські втрати та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів і техніки", — зазначила вона.

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Зі свого боку міністр оборони США Ллойд Остін та інші високопосадовці наголосили, що схвалення Конгресом додаткового фінансування має вирішальне значення для підтримання військової готовності США через поповнення американських запасів, які Пентагон використовував для постачання України.

Зазначимо, що згідно з офіційними даними українського військового керівництва, загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 до 13.12.23 орієнтовно становили: 341 500 (+850) особового складу, 5 682 (+18) танків та 10 594 (+15) різних бронемашин.

Нагадаємо, Збройні сили РФ переводять на старіші танки Т-62М ще одну велику військову частину. Згідно з даними OSINT-дослідника Naalsio, старі танки засвітилися в загоні 59-го гвардійського танкового полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ.