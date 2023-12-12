"Воєнні дії та перспективи ЗСУ": Конгрес США опублікував аналітику щодо України

Американські військові експерти вважають, що потенціал українських збройних сил зростатиме завдяки постійній безпековій допомозі Заходу, особливо в ключових галузях.

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Збройні сили України у 2023 році продемонстрували гнучкість і здатність інтегрувати західну допомогу у свої війська, незважаючи на втрати особового складу та матеріальних засобів. Про це йдеться в публікації аналітичної служби Конгресу США, яка оцінює різні аспекти розвитку війни з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

У матеріалі йдеться, що Україні вдалося швидко мобілізувати резервні частини, де було багато ветеранів із бойовим досвідом, які частково заповнили брак молодшого офіцерського складу.

У доповіді Конгресу США також наголошується, що використання військової техніки з різних джерел ускладнювало технічне обслуговування і не сприяло стандартизації, хоча українські війська старанно ремонтували й обслуговували техніку під час бойових дій.

Також ЗСУ змогли в період сильного тиску навчити особовий склад використанню та обслуговуванню різних систем озброєння, що поставляються їм. Крім того, збройні сили перейшли до більш централізованих структур управління і прийняли, незважаючи на те, що багато їхніх офіцерів навчалися за радянською доктриною, принципи та стандарти НАТО.

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Що стосується потреб збройних сил, то тут йдеться про бойову авіацію, хоча на тактичному рівні українська армія обмежує перевагу Росії в повітрі. Як і раніше, потрібно більше матеріалів і, перш за все, боєприпасів, оскільки бойові дії вимагають максимально можливої артилерійської підтримки.

"Вербування і мотивація залишаються високими, але втрати, виснаження особового складу і необхідність ротації підрозділів, імовірно, залишатимуться постійними проблемами", — йдеться в документі.

Деякі експерти вважають, що потенціал ЗСУ продовжуватиме зростати завдяки постійній американській і західній допомозі у сфері безпеки, особливо в ключових областях. Але інші аналітики говорять про те, що українська армія стикається з серйозними перешкодами на шляху до рішучого розгрому російських військ незалежно від допомоги в забезпеченні безпеки.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, американські чиновники побоюються, що 2024 року може повторитися сценарій Першої світової війни. Однак вони готові спільно з українцями виробити новий план дій у новому році.