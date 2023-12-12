"Военные действия и перспективы ВСУ": Конгресс США опубликовал аналитику по Украине

Американские военные эксперты полагают, что потенциал украинских вооруженных сил будет расти благодаря постоянной помощи Запада в сфере безопасности, особенно в ключевых областях.

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Вооруженные силы Украины в 2023 году продемонстрировали гибкость и способность интегрировать западную помощь в свои войска, несмотря на потери личного состава и материальных средств. Об этом говорится в публикации аналитической службы Конгресса США, которая оценивает различные аспекты развития войны с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В материале сказано, что Украине удалось быстро мобилизовать резервные части, где было много ветеранов с боевым опытом, которые частично восполнили нехватку младшего офицерского состава.

В докладе Конгресса США также отмечается, что использование военной техники из разных источников усложняло техническое обслуживание и не способствовало стандартизации, хотя украинские войска усердно ремонтировали и обслуживали технику в ходе боевых действий.

Также ВСУ смогли в период сильного давления обучить личный состав использованию и обслуживанию различных поставляемых им систем вооружения. Кроме того, вооруженные силы перешли к более централизованным структурам управления и приняли, несмотря на то, что многие их офицеры обучались по советской доктрине, принципы и стандарты НАТО.

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Что касается потребностей вооруженных сил, то здесь речь идет о боевой авиации, хотя на тактическом уровне украинская армия ограничивает превосходство России в воздухе. По-прежнему требуется больше материалов и, прежде всего, боеприпасов, поскольку боевые действия требуют максимально возможной артиллерийской поддержки.

"Вербовка и мотивация остаются высокими, но потери, истощение личного состава и необходимость ротации подразделений, вероятно, будут оставаться постоянными проблемами", — говорится в документе.

Некоторые эксперты полагают, что потенциал ВСУ будет продолжать расти благодаря постоянной американской и западной помощи в сфере безопасности, особенно в ключевых областях. Но другие аналитики говорят о том, что украинская армия сталкивается с серьезными препятствиями на пути к решительному разгрому российских войск независимо от помощи в обеспечении безопасности.

Напомним, по информации The New York Times, американские чиновники опасаются, что в 2024 году может повториться сценарий Первой мировой войны. Однако они готовы совместно с украинцами выработать новый план действий в новом году.