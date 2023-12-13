Тур "львівських артистів" з російським слідом: у Польщі покажуть "Лебедине озеро" (фото)

З січня у польських містах почнеться показ балету російського композитора Петра Чайковського. Його ставить Royal Lviv Ballet, склад трупи якого прирівнюють до "військової таємниці".

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У Польщі після Нового року почнеться тур Royal Lviv Ballet. Нібито львівські артисти будуть показувати "Лебедине озеро". Про це йдеться на сайті продажу квитків.

Трупа анонсована як артисти Львівської Національної опери та Міжнародного театру балету. Вистави проходитимуть з 14 січня до 24 лютого, і на вечір 6 лютого у Вроцлаві вже повністю розкупили квитки.

Заплановані вистави Royal Lviv Ballet в Польщі Фото: Скриншот

Звідки артисти — на сайті не вказано. Зазначено лише, що вони є "найкращими солістами", перемагають "на балетних сценах світу" та вигравали "престижні міжнародні нагороди".

"Казкова історія в поєднанні з геніальною музикою одного з найбільших композиторів — Петра Чайковського познайомить кожного глядача з прекрасним, чарівним світом класичного балету", — йдеться в описі вистави.

Афіша туру Royal Lviv Ballet Фото: kupbilecik.pl

Royal Lviv Ballet: російський слід

У 2021 році в Польщі вже проходив тур цього театру, тільки тоді показували "Лускунчика" того ж Чайковського.

На сайті філармонії було прямо зазначено, що трупа складається з російських та українських артистів балету. Зокрема, у неї входили солісти Маріїнського театру (Санкт-Петербург) та Великого театру (Москва). З ними "співпрацювали" солісти Національного театру опери та балету (Київ) та вже згаданої Львівської опери.

У 2022 році на ситуацію з такими виставами відреагували у Національному театрі опери та балету. Там заявили, що нові балетні колективи з англомовними назвами, які ставлять Чайковського, не мають до них "жодного відношення".

"Наша позиція — вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів — принципова, і ми її дотримуємося неухильно", — підкреслили в театрі.

Пост Національної опери Фото: Скриншот

Royal Lviv Ballet: чи є росіяни зараз?

У ZAXID NET з посиланням на непідтверджені дані повідомили, що співпраця з російськими артистами була завершена після початку повномасштабної війни в Україні.

"Проте ані підтвердити, ані спростувати інформацію нам не вдалось: склад виконавців засекречений, як військова таємниця. Про нього не змогли точно відповісти навіть у театрі", — передали журналісти.

Окрім того, одним з керівників Royаl Lviv Ballet вважався народний артист України Олег Петрик. Він був солістом Львівської опери, але у 2021 році з ним не продовжили контракт.

"Трупа Royal Lviv Ballet, створена ним, не має жодного стосунку до нашого театру. Ми так само обурені фактом виконання нашим колишнім артистом російського репертуару і спекуляцією брендом нашого театру і міста Львова", — заявили журналістам у пресслужбі театру.

В опері наголосили, що гастролі їхньої балетної трупи проходять лише під офіційним брендом та лого.

Фото: Скриншот

Після публікації статті про тур Royаl Lviv Ballet, Петрик сам зв’язався з редакцією. Він повідомив, що таку трупу не створював, а лише гастролював в її складі до лютого 2022 року. З його слів, цього року у турі взагалі не беруть участь львівські артисти.

"Ані підтвердити, ані спростувати інформацію ми не можемо, оскільки усі відкриті джерела і далі використовують назву театру, імена та фотографії львівських артистів", — додали у ЗМІ.

Журналісти звернулись за коментарем до організаторів туру Royаl Lviv Ballet в Польщі, але відповіді на момент публікації цього матеріалу не отримали.

Фото: Скриншот

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