Тут грав сам Шекспір: у Британії знайшли театральну сцену XV століття, — ВВС (фото)

Театр у британському Норфолку вважає, що саме в них знайдено єдину вцілілу сцену, на якій виступав актор Вільям Шекспір.

Related video

У Британії знайдено театральну сцену XV століття, на якій, за твердженням експертів, грав відомий драматург Вільям Шекспір, котрий був ще й актором і співвласником відомого театру "Глобус" у Лондоні. Про це повідомляє ВВС.

Знахідку виявлено під час ремонту ратуші Святого Георгія в Кінгс-Лінні, найстарішому театрі Великобританії, побудованому в 1445 році. У театрі й дотепер дають вистави, а дерев'яні половиці, яким понад 400 років, були приховані під існуючим залом. Служителі театру стверджують, що у них збереглися документи, які свідчать про те, що Шекспір грав тут у 1592-1593 роках, коли через чуму всі театри Лондона зачинилися, а трупи розбіглися по різних містах Британії.

"У нас є бухгалтерська книга приблизно за 1592-1593 роки, в якій записано, що район заплатив трупі Шекспіра за те, щоб вона приїхала і виступила в цьому місці", — пояснює Тім Фітцхаєм, креативний директор Ратуші.

Ратуша Святого Георгія в Кінгс-Лінн у Норфолку Фото: Скріншот

До експертизи залучили відомого експерта з історичних будівель, доктора Джонатана Кларка, який використав для дослідження комбінацію датування за дерев'яними кільцями та спосіб, в який була зібрана будівля.

"Ми хотіли відкрити територію просто для того, щоб перевірити, чи був тут уцілілий попередній поверх. І ось, ми знайшли це. Ми знаємо, що ці (дошки для підлоги. — Ред.) точно були тут у 1592 році. Ми думаємо, Шекспір виступав у той час у Кінгс-Лінн, тож це, ймовірно, поверхня, по якій Шекспір ходив", — каже він, демонструючи старі дошки.

Доктор Джонатан Кларк демонструє оригінальні дошки стародавньої підлоги Фото: Скріншот

Доктор Кларк вважає, що це надзвичайно важливе відкриття, оскільки це не тільки найдавніша дерев’яна підлога у країні, а й єдиний вцілілий приклад сцени, на якій грав Шекспір.

"Відкриття справжніх дощок, на яких виступала трупа Шекспіра під час гастролей Східною Англією, має бути набагато важливішим для дослідників єлизаветинського театру, ніж сучасна копія театру "Глобус", побудована поряд із справжнім, давно зруйнованим фундаментом театру "Глобус" у центрі Лондона у 1990-х роках", — запевнив Майкл Добсон, директор Інституту Шекспіра у Стратфорді-на-Ейвоні.

Важливо

Єдиний прижиттєвий портрет Шекспіра виставили на аукціон

Нагадаємо, Фокус писав, що дослідники випустили сучасний словник шекспірівських слів — енциклопедія у двох томах коштуватиме 500 доларів і допоможе краще зрозуміти те, про що писав драматург.

Крім того, Фокус повідомляв про те, що вчені знайшли невідповідності в п'єсах відомого драматурга.

Раніше Фокус розповідав про наукову загадку одного з найвідоміших творів Леонардо да Вінчі, яку вдалося розкрити вченим. Серія чорних плям, що з'явилися на 210 сторінках Атлантичного кодексу, роками спантеличувала дослідників, а причина їхньої появи залишалася незрозумілою.