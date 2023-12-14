"Погані новини" для Китаю: що показали ізраїльські винищувачі F-35i під час війни (відео)

Льотчик F-35і вперше перехопив крилату ракету — це може стати серйозним головним болем для Китаю. Їхня доктрина передбачає застосування великої кількості ракет для заборони доступу.

Related video

Ізраїльський винищувач F-35i вперше збив крилату ракету єменських хуситів. І це є "поганою новиною" для Китаю. Про це повідомляє Forbes.

Аналітикиня центру з питань національної безпеки IRIS Independent Research Ребека Грант каже, що перехоплення крилатої ракети винищувачем є поганою новиною для китайців. Китай є прибічником стратегії заборони доступу (A2AD). Вона базується на використанні великої кількості крилатих ракет для ударів та утримання супротивника на великій відстані. Таким чином вони хочуть завдати поразки західних сил в Тихому океані.

"Мені здалося, що це дуже цікавий випадок. Це перший такий випадок застосування F-35", — каже Грант.

Ізраїльські Повітряні сили опублікували відео перехоплення крилатої ракети на початку листопада. Деталей стосовно типу крилатої ракети військові не озвучили. Проте автори вважають, що це може бути ракета сімейства Qud, які постачаються бойовикам хуситам з Ірану.

Відео перехоплення крилатої ракети

Перехопили ворожу крилату ракету, ймовірно, американською AIM-9X Sidewinder з інфрачервоною системою наведення. В будь-якому випадку китайські військові аналітики мають "почухати потилицю", вважає аналітикиня. Грант зазначила, що Китай уважно стежить за військовими операціями та технологіями США, як в середині країні, так і в союзників Штатів.

"Це гра, щоб Сі Цзіньпін, його друзі і радники не думали, що щось в Тихому океані є легкою здобиччю… Це означає, що у них є деякі ракети, які можуть бути особливо вразливими для перехоплення", — каже Ребека Грант.

Водночас НВАК можуть запустити кілька масованих хвиль крилатих ракет, які перенавантажать системи ППО США. Ймовірно, F-35 вони розглядають як меншу перешкоду. Мета США має полягати в тому, щоб вони своїми діями тиснули на китайську промисловість, як це було в 1980-ті з СРСР. Китай має змінювати розподіл ресурсів та економіку, щоб придумувати нові засоби протидії.

Нагадаємо, 3 листопада винищувач F-35i вперше в історії перехопив крилату ракету. Раніше така можливість була лише теоритичною.

23 жовтня ЗМІ писали, яку авіацію використовує ЦАХАЛ для боїв проти бойовиків ХАМАС.