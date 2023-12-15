РФ показала свій перший надводний дрон-камікадзе: що відомо про "Одунванчик"
Окупанти заявляють, що до кінця 2023 року вони матимуть вже 10 морських дронів, які мають дальність ходу до 200 км.
В російських ЗМІ показали перший морський дрон-камікадзе, який планують використовувати в бойових діях на Чорному морі. Про це повідомляє Defense Express.
Швидкісний безекіпажний катер-носій "Одунванчик" виготовляє російська промисловість. Стверджується, що перша серія складатиметься з 10 морських дронів-камікадзе. Їх мають побудувати до кінця 2023 року. Окрім цього заявлені основні характеристики :
- максимальна швидкість — до 80 кг/год;
- корисне навантаження — до 600 кг;
- дальність ходу — до 200 км.
До того ж корисним навантаження може бути не тільки вибухівка, але й "спецвантажі". Виробляє морські дрони компанія KMZ, яка спеціалізується на малих катерах для російських силових структур та спецобладнання для атомної промисловості РФ. До того ж окупанти вивчали уламки українських дронів-камікадзе. Їх ворог намагався вивчити для реінжинірингу. Автори наголошують, що принаймні ззовні російський морський дрон схожий на українські вироби.
Раніше KMZ показала на виставці "Армія-2023" дистанційно керований катер ГРК-700 "Визир". Його заявлена дальність складала до 500 км за умови використання електроприводу, а максимальна швидкість ходу складала 80 км/год.
Нагадаємо, 5 грудня окупанти захопили цілий морський дрон ЗСУ, який прибило до берега окупованого Криму.
2 грудня експерт заявив, що у РФ створюють морський дрон з уламків українських виробів.