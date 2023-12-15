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Воєнний фокус

Для чого так багато? Уряд не згоден із планами ССО США купити 75 літаків Sky Warden

Sky Warden для ссо сга
Фото: L3Harris | AT-802U Sky Warden

Офіс урядової підзвітності провів власний аналіз у потребі літаків й прийшов до висновку, що командування ССО провело недостатньо ретельну роботу.

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Сили спеціальних операцій США хочуть придбати 75 літаків Sky Warden. Проте Офіс урядової звітності рекомендує переглянути плани в бік зменшення. Про це повідомляє Defense News.

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Офіс урядової підзвітності рекомендує Командуванню Сил спецоперацій переглянути плани на придбання легких штурмовиків Armed Overwatch. За планом, їх мають почати купувати з 2025 фінансового року, але поки треба провести ретельніший аналіз доцільності придбання.

AT-802U Sky Warden планують придбати в межах програми Armed Overwatch. Вона націлена на придбання в ССО літаків з нерухомим крилом. Літаки мають бути відносно невибагливими до логістики, а також зможуть діяти проти екстремістських угруповань, зокрема в Африці. Там повітряний простір майже не має перешкод. Sky Warden призначені для безпосередньої підтримки з повітря для точних ударів, ведення розвідки або спостереження.

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Сили спецоперацій вибрали літаки AT-802U у 2022 році й планує придбати всі 75 машин до 2029 фінансового року. Військові хочуть, щоб Sky Warden прийшов на заміну старішим U-28 Draco, які поступово виводять з експлуатації.

Проте Офіс урядової підзвітності провів аналіз, за яким вони дійшли до висновку, що ССО покладались на недоведені припущення у своєму аналізу. Відтак флот у 75 літаків є невиправданим.

"Міністерство оборони має уповільнити придбання літаків Armed Overwatch" – називається документ Офісу урядової підзвітності.

Командування Сил спецоперацій має провести детальніший аналіз. Сам урядовий звіт навів такі аргументи проти 75 літаків:

  • ССО не розглянули, чи потрібно буде стільки ж літаків у випадку скорочення;
  • чи зможуть літаки Sky Warden задовільнити всі потреби ССО;
  • Sky Warden є потужнішим літаком, ніж той, який хотіли придбати спочатку;
  • не зроблені висновки з виведення військ з Афганістану.

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