"Багато втрачають": у Зеленського спростували слова Путіна про кількість мобілізованих на фронті

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна має здобути перевагу в технологіях, тоді кількість військ ворога не матиме такого великого значення, бо вони будуть демотивовані ще більшими втратами.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на фронті в Україні перебуває понад 380 тисяч російських мобілізованих військових. Це значно більше, ніж 244 тисячі, про які говорив президент Росії Володимир Путін під час своєї "Прямої лінії" 14 грудня. Про це Подоляк сказав в інтерв'ю "24 каналу".

"Там перебувають понад 380 тисяч. Вони багато втрачають і їм потрібно проводити ротації. У цьому, до речі, є проблема, адже якби в нас було трохи більше технологічного компонента під назвою "далекобійна ракета" з дальністю 150, а краще 250 кілометрів, то багато потенційних "чорних пакунків" було б такими ще на вході на окуповану територію України. Це дуже важливий момент", — пояснив Подоляк.

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Радник глави ОП зазначив, що Україна потребує більш потужного технологічного забезпечення для боротьби з російськими військами. Зокрема, необхідні далекобійні ракети, які могли б знищувати логістику окупантів, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За словами радника глави ОП, зміна технологій ведення війни матиме великий вплив на психологічний стан російських військ і політичної еліти. Якщо Україна матиме перевагу в технологіях, російські війська будуть демотивовані й будуть змушені здаватися.

Подоляк також підкреслив важливість єдності західних партнерів у підтримці України. Він закликав їх продовжувати надавати Києву військову допомогу до закінчення війни.

Путін назвав кількість військ в Україні й побічно визнав втрати

Під час підсумкової "Прямої лінії" 14 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль не планує проводити другу хвилю мобілізації. За його твердженнями, до кінця поточного року планується досягти потрібної кількості добровольців в армії. Путін уточнив, що спочатку було призвано 300 тисяч осіб у рамках часткової мобілізації, а потім перейшли до набору військових за контрактами, що дало змогу наразі досягти чисельності в армії в розмірі 486 тисяч осіб.

При цьому він заявив, що на фронті перебувають 244 тисячі мобілізованих солдатів, а загальна кількість угруповання ЗС РФ в Україні становить 617 тисяч осіб.

На думку низки українських журналістів, а також радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, із заяв Путіна можна зробити висновок про втрати ЗС РФ в Україні. Як уже було згадано, за твердженням Путіна, наразі на фронті перебуває 617 тисяч солдатів Збройних сил Росії. З них 244 тисячі є мобілізованими, 486 тисяч — добровольці, а також було угруповання з 250 тисяч осіб, яке вдерлося в Україну в лютому 2022 року. Якщо скласти ці цифри й відняти від них кількість у 617 тисяч осіб, то виходить, що втрати ЗС РФ в Україні склали майже 363 тисячі осіб. При тому, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ на 14 грудня, втрати становили 342,8 тисячі солдатів армії Росії, що навіть менше за ту цифру, яку побічно озвучив російський президент.

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Нагадаємо, у Білому дім закликали Конгрес США якомога швидше виділити кошти для підтримки України. За словами представника Адміністрації президента Джона Кірбі, у Кремлі подвоїли ставки й, судячи із заяв Путіна на "Прямій лінії", він планує воювати в Україні до повного захоплення територій.