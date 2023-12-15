Нічна пожежа в Маріуполі: ЗМІ геолоціювали відео і підтвердили, що горіла база РФ (фото)

Журналісти геолоціювали один із записів очевидців, які зняли пожежу в Маріуполі. Зроблено його було на території колишнього торгового центру "Порт-Сіті", який зруйнували російські війська.

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За геолокованим відео нічної пожежі в Маріуполі 15 грудня вдалося встановити, що йдеться про місце, де базувалися російські військовослужбовці. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними радника мера Петра Андрющенка, зафіксовано два "прильоти" по об'єктах, на одному з яких перебувала військова техніка та системи протиповітряної оборони окупаційного угруповання.

Російські джерела також повідомили про подію. Згідно з основною версією, йдеться про ракетний удар ЗСУ.

Журналісти, які геолоціювали один із записів очевидців в Маріуполі, повідомили, що зроблено його було на території колишнього торгового центру "Порт-Сіті", який російські війська зруйнували на початку повномасштабного вторгнення (точні координати місця).

У кадр потрапив прапор будівельної компанії з РФ ЕКС, яка відновлює житлові будинки в місті. В опублікованих в інтернеті відгуках про компанію згадується про те, що найняті компанією вахтовики живуть у районі "Порт-Сіті".

До всього іншого, автори публікації помітили в соцмережі "ВКонтакте" фотографію місця, звідки велося фільмування, її зробили восени 2022 року. На фото зображений бронеавтомобіль "Тигр" із тактичною символікою ЗС РФ.

Вибух у Маріуполі

Наслідки вибухів і пожежі зняли в п'ятницю вранці, 15 грудня. За даними російських джерел, удар завдавали ракетами Storm Shadow:

Нагадаємо, що, за інформацією із соцмереж, під час ракетного удару по Маріуполю ЗС РФ втратили до півсотні спецпризначенців.

Також повідомлялося, що поточні сили НАТО не зможуть протистояти атакам РФ, якщо територію України захоплять. Ба більше, вартість захисту кордонів Європи зросте до "астрономічних" сум.